Elon Musk niega acusaciones de agresión sexual y sugiere un complot

El multimillonario Elon Musk rechazó las acusaciones de haber agredido sexualmente a una azafata hace seis años y denunció lo que definió como un complot "político".

"Estas acusaciones son totalmente falsas", reaccionó el presidente ejecutivo de Tesla y hombre más rico del mundo en Twitter, la red social que desea comprar, tras un artículo publicado el jueves.

El medio independiente online Insider informó que la compañía aeroespacial de Musk, SpaceX, pagó 250.000 dólares a una mujer en 2018 para poner fin a una demanda por comportamiento inapropiado contra el multimillonario.

El empresario de 50 años, según el artículo, le enseñó su pene erecto, le tocó las piernas sin consentimiento y le pidió un acto sexual mientras recibía un masaje de esa mujer en un vuelo privado a Londres.

El artículo cita a una persona que dijo ser amiga de la azafata.

"Los ataques contra mí deben verse a través de un prisma político: es la forma (despreciable) habitual en la que actúan", tuiteó Musk el jueves, sin especificar a quién apuntaba.

"Desafío a esta mentirosa que dice que su amiga me vio 'descubierto': diga una sóla cosa, cualquier cosa (cicatrices, tatuajes...) que no sea públicamente conocida", dijo. "No podrá hacerlo, porque esto nunca ocurrió".

El empresario nacido en Sudáfrica - y que tiene nacionalidad sudafricana, estadounidense y canadiense- se ha acercado recientemente a los republicanos, tras un apoyo anterior a los demócratas.

"Ahora mira cómo están desplegando su campaña de trucos sucios contra mí", añadió Musk, cuya fortuna se estima en más de 200.000 millones de dólares.

El empresario dejó en suspenso esta semana su oferta de compra de Twitter por 44.000 millones de dólares debido a la falta de claridad sobre la cantidad de cuentas falsas en la plataforma, pero dijo que "seguía comprometido" a completar el acuerdo.

Conocido inicialmente como el fundador de Tesla, emprendimiento que generó su fortuna, Musk, padre de ocho hijos y divorciado tres veces, se ha convertido en una figura central del neocapitalismo estadounidense con sus ambiciones extraplanetarias e ideas políticas, retrasmitidas ampliamente por él en las redes sociales.

