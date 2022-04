Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter por USD 44.000 millones

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla y SpaceX, compró Twitter por 44.000 millones de dólares y quiere transformarla para garantizar la libertad de expresión.

Elon Musk compró Twitter por 44.000 millones de dólares, informó este lunes la empresa tras un acuerdo que valora cada acción de la firma en 54,20 dólares.

"La libertad de expresión es la base de una democracia que funciona, y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten los temas vitales para el futuro de la humanidad", declaró Musk, el hombre más rico del mundo, en el comunicado en el que se anuncia la compra de la red social.

Previo a confirmarse la noticia, se suspendió la cotización de las acciones de Twitter en Wall Street hasta que hubiera novedades, que se concretaron minutos después. Los papeles estaban entonces más de 5,5% sobre el valor de cierre del viernes, y terminaron 5,66% arriba.

Esta operación es un viraje dramático luego de que Twitter anunciara hace diez días que preparaba una maniobra conocida como "píldora envenenada" para dificultar la oferta de adquisición (OPA) hostil de Musk.

Antes del anuncio, Musk tuiteó: "Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que libertad de expresión significa".

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46.500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal, con una contribución propia de 21.000 millones de dólares.

También consideró la posibilidad de lanzar una OPA hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al entonces reacio consejo de administración.

Finalmente la compra se concretó este mismo lunes antes del cierre del mercado.

Según la prensa, el consejo de administración de Twitter se reunió el domingo para revisar la propuesta del magnate, que ya había comprado algo más del 9% del capital de la empresa.

El viernes, el empresario de origen sudafricano se reunió con varios accionistas por videollamada, para defender su oferta de compra.

Poco después de ingresar al capital del grupo, el excéntrico fundador de Tesla había sido invitado a integrarse al directorio de la firma, pero declinó la oferta.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo -Forbes estimó su fortuna en 269.000 millones de dólares- utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones.

En la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki dijo que "no importa quién sea el dueño o el que dirija Twitter". El presidente Joe Biden, usuario de Twitter, está "preocupado por el poder de las grandes plataformas de medios sociales", dijo.

Musk prometió transformar la red social en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo", sin detallar los cambios que pensaba aplicar, con excepción de algunas funciones como la de un botón para "modificar" un tuit luego de publicarlo.

La gran pregunta para muchos es si Donald Trump podría volver a la red luego de ser suspendido tras los incidentes en el Capitolio en 2021, cuando sus seguidores invadieron el parlamento estadounidense rechazando los resultados de la elección presidencial de noviembre.

"No me voy a Twitter, me quedaré en Truth", expresó este lunes Trump a Fox News en referencia a su propia red social conservadora. "Espero que Elon compre Twitter porque la mejorará y es un buen hombre, pero yo me quedo en Truth", añadió.

El grupo progresista Media Matters for America advirtió que el ex presidente Trump, podría regresar a la red si se concretaba la compra por Musk.

"Cualquier negociación para vender Twitter a Musk debería incluir mecanismos claros y vinculantes para defender y mantener los actuales estándares de la comunidad" de la red social "incluyendo la expulsión de aquellos que violan esos estándares", había dicho el presidente de ese grupo, Angelo Carusone, en una declaración.

Musk también podría buscar hacer de Twitter una empresa más rentable y aumentar el número de usuarios.

Ya sugirió modificaciones a la fórmula de abonos pagos a la red social, Twitter Blue.

El grupo de San Francisco publicará sus resultados trimestrales el jueves antes de la apertura de Wall Street.

dho/vmt/mr/yow/mr/gm/ltl