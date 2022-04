El valor del NFT del primer tuit parece haberse desplomado en un año

El NFT del primer tuit de Jack Dorsey, confundador de Twitter, podría ser vendido por apenas una fracción de su precio de hace un año, símbolo de la extrema volatilidad del mercado.

El hombre de negocios que compró ese certificado de autenticidad por 2,9 millones de dólares en marzo de 2021 lo puso en venta este mes, esperando recuperar unos 49 millones de dólares. Pero el jueves, la mejor oferta era de 10.000 dólares.

"Decidí vender este NFT (el primer tuit) y entregar 50% de los beneficios a la organización caritativa GiveDirectly", tuiteó el 6 de abril Sina Estavi, director general de la plataforma de blockchain Bridge Oracle, con sede en Malasia.

Ante las ofertas hasta ahora mediocres en la plataforma de venta OpenSea, recordó que la subasta de hace un año también comenzó con propuestas de apenas centenares o miles de dólares, y tuiteó el jueves una captura de pantalla de ofertas de diciembre de 2020, "cuando @Jack (Dorsey) creó este NFT".

"Quizá lo compre Elon", tuiteó Matt Navarra, analista especialista de las redes sociales, en referencia a la oferta de Elon Musk, propietario de Tesla, de comprar Twitter.

"Sería una lástima si el dueño de Twitter no poseyera el primer tuit :)", declaró por su parte Estavi.

Los "NFT", o tokens no fungibles, son formatos digitales que permiten asociar a todo objeto virtual, bien sea una imagen, foto, animación, video o pedazo de música, un certificado de autenticidad grabado en la blockchain, la tecnología que sirve como base a las criptomonedas como el bitcóin.

El mercado de los NFT estalló en 2021. La compra de la imagen autentificada del mensaje "Creando mi cuenta de Twttr" ("just setting up my twttr") de Jack Dorsey, por unos 3 millones de dólares dio de que hablar.

Al igual que la venta por 69,3 millones de dólares en la casa de subastas Christie's de una obra digital del artista estadounidense Beeple, intitulada "Everydays: The First 5000 Days".

Pero el entusiasmo parece haber disminuido este año. Los observadores del sector se dividen entre seguidores y escépticos.

"Hombre, no posees el primer tuit. Posees un certificado en la blockchain que dice que posees una captura de pantalla del primer tuit", indicó en Twitter un usuario en respuesta el mensaje de Sina Estavi.

