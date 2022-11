El uso de brazalete antidiscriminación por selección francesa "no está cerrado" (ministra)

La cuestión sobre si los futbolistas de la selección francesa lucirán un brazalete antidiscriminación durante el Mundial-2022 en Catar sigue abierta, ya que la FIFA no se pronunció todavía, aseguró este viernes la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra.

"El tema no está cerrado porque la FIFA no se ha pronunciado. Pensamos que lo prohibiría hace unos días. Por el momento, no se ha pronunciado. Es inminente", dijo la ministra en una entrevista a los medios RMC y BFMTV.

Días antes, el capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, confirmó a la AFP que no llevará ningún brazalete a favor de la inclusión, al contrario que los capitanes de otras selecciones europeas como Alemania e Inglaterra.

Preguntada por estas declaraciones, Oudéa-Castéra dijo que "llegan en un momento en el que la Federación Francesa de Fútbol, a través de su presidente, ha dado más o menos instrucciones de no llevarlo y piensan que la FIFA lo prohibirá".

"Ustedes saben, en los deportistas, hay un aspecto de respetar las reglas, respetar el marco", abundó. Sin embargo, "los Bleus son libres de expresarse", agregó la responsable gubernamental, quien destacó una iniciativa de la selección francesa para apoyar económicamente a oenegés de derechos humanos.

Las autoridades de Catar han sido muy criticadas por organizaciones internacionales por el trato a cientos de miles de trabajadores llegados principalmente de Asia para levantar las infraestructuras del Mundial 2022.

Además, la homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.

El brazalete que quieren lucir los capitanes de algunas selecciones contiene un corazón con seis bandas de colores y el lema "One Love".

dec/tjc/es