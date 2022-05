El técnico Marcelino no seguirá al frente del Athletic de Bilbao

El técnico del Athletic de Bilbao, Marcelino García Toral, anunció este martes que no seguirá al frente del equipo vasco la próxima temporada.

"Después de hacer un análisis profundo de la situación con el equipo que me acompaña, creemos que ha llegado el momento de dar un paso al lado y cerrar una bonita historia", afirmó Marcelino en una rueda de prensa desde el estadio de San Mamés.

Las elecciones a la presidencia del club y el inminente cambio de directiva, "no me da la confianza que necesito ni me ofrece el apoyo para construir algo a medio y largo plazo", dijo Marcelino, que finaliza contrato en junio.

"En estas últimas semanas no he percibido el interés inequívoco ni la confianza a futuro para seguir siendo el entrenador del Athletic", añadió.

Llegado el 3 de enero de 2021 para sustituir a Gaizka Garitano, Marcelino ganó dos semanas después en su tercer partido al frente del equipo vasco la Supercopa de España, tras vencer en la semifinal al Real Madrid y en la final al FC Barcelona.

En abril del pasado año, jugó dos finales de Copa del Rey, la de 2020 aplazada por la pandemia, y la de 2021, siendo derrotado en la primera por la Real Sociedad (0-1) y por el Barcelona en la segunda (0-4).

"Estoy convencido de que el equipo seguirá mejorando. Hay buenas personas y grandes jugadores con experiencia, mucha calidad, talento y un futuro prometedor para los que están llegando", afirmó Marcelino.

El técnico asturiano deja el club tras dirigir a los 'Leones' en 75 partidos oficiales.

En la temporada recién terminada, el Athletic ha finalizado en octava posición de la Liga, quedándose fuera de Europa por quinta campaña consecutiva.

