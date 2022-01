El Salvador derrota 2-0 a Honduras en duelo de colistas del octogonal de Concacaf

El Salvador derrotó 2-0 a Honduras la noche del domingo en choque de colistas que cerró la décima fecha del octogonal final de las eliminatorias de Concacaf para el Mundial de Catar-2022, disputado en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula (norte).

Nelson Bonilla, al minuto 34, y Darwin Cerén, al 90+2, anotaron los goles del partido, que rompió un maleficio de El Salvador que nunca antes había podido ganar de visita a su vecino en la historia de las eliminatorias mundialistas.

El Salvador llegó a 9 puntos, con muy remotas posibilidades de adquirir el boleto a Catar, pero dejó más desmoralizado a su rival, ya eliminado con 3 unidades y sin levantar cabeza.

El cambio en el banco del colombiano Hernán 'Bolillo' Gómez por el uruguayo Fabián Coito no le funcionó a Honduras.

La falta de gol y la fragilidad en defensa han conducido a la "H" a una de las peores participaciones de las últimas eliminatorias.

"Son momentos oscuros donde no hay paciencia. En la vida llegan momentos donde no son oportunos y la paciencia se le agotó a todo el mundo", expresó un enfadado 'Bolillo' Gómez, aunque no aclatró su pensaba renunciar.

A comienzo del juego se miraba un equipo hondureño aparentemente mejor colocado en el campo, buscando abrir el marcador.

Pero la bien plantada defensa del equipo de Hugo Pérez lo obligaba a intentar con disparos de media distancia. El bloque defensivo de los salvadoreños estaba firme.

Kervin Arriaga perdió un balón en campo rival y la escuadra cuscatleca salió en rompimiento bien hilvanado. Dueñas dejó a Bonilla mano a mano con el defensor Denil Maldonado a quién eludió con un recorte y con violento disparo frontal derrotó al portero Edrik Menjivar.

Tras la apertura, el local reaccionó pero más por orgullo porque naufragaba al tratar de llegar con centros elevados al área que nunca fueron pescados por Brayan Róchez.

Después del descanso, Gómez hizo ingresar a sus estelares Romel Quioto, Alberth Elis y Edwin Rodríguez.

Los cambios convirtieron a la "H" en una tromba sobre la meta de Mario González pero en forma sorprendente no caía el empate, pese a la constantes jugadas de apremio.

El Salvador agrupó toda su gente en su área para proteger su portería del asedio y los minutos se iban consumiendo ante la desesperación de los catrachos.

En otro contraataque, Cerén quedó perfilado por derecha y con disparo fuerte, abajo, a la base del poste derecho colocó el 2-0.

"Hemos hecho una eliminatoria desastrosa pero vamos a seguir trabajando, a seguir luchando", afirmó el atacante hondureño Alberth Elis. "Esta eliminatoria no fue para nosotros, estamos avergonzados", añadió.

La "H" venía de perder de local 2-0 ante el líder Canadá el jueves y El Salvador también cayó 1-0 de visita en Estados Unidos.

El próximo miércoles, El Salvador recibe al líder Canadá y Honduras visitará a Estados Unidos.

La tabla de posiciones en la décima fecha dejó a Canadá con 22 puntos, Estados Unidos 18, México 18, Panamá 17, Costa Rica 13, El Salvador 9, Jamaica 7 y Honduras 3.

El premundial de Concacaf otorga tres boletos directos para Catar y la posibilidad de un repechaje para el cuarto clasificado ante una selección de Oceanía.

