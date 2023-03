El 'rookie' Sargeant sueña ya con las carreras de F1 en Miami, Austin y Las Vegas

Miami en mayo, Austin en octubre y Las Vegas en noviembre: esta temporada, tres carreras de la Fórmula 1 se disputarán en Estados Unidos y serán unos Grandes Premios "realmente especiales" para Logan Sargeant, primer piloto estadounidense en la F1 desde Alexander Rossi en 2015.

El campeonato de F1 ha ido adquiriendo acento estadounidense con la llegada de Las Vegas al calendario, algo que celebró el piloto Williams de 22 años en una entrevista a la AFP a punto de debutar en la F1, este fin de semana en el Gran Premio de Baréin, primera carrera de 2023.

Pregunta: Usted es el primer piloto estadounidense en correr en la Fórmula 1 desde 2015. ¿Qué le hace sentir eso?

Respuesta: "Estoy evidentemente muy feliz por poder representar a Estados Unidos en la parrilla. Los tres Grandes Premios que se disputan en el país (Estados Unidos) serán realmente especiales para mí, tendré a mis amigos y a mi familia. Voy a poder sentir un ambiente familiar por primera vez, como en casa. Es lo que más espero, y deseo hacerlo lo mejor posible".

P: Nació en Fort Lauderdale, en Florida, a menos de una hora de Miami, donde tendrá lugar el primer Gran Premio estadounidense de la temporada, el 7 de mayo. ¿Es para un usted un regreso a sus orígenes?

R: "Allí es donde comencé a correr en karting hace mucho tiempo. Me hace tener de verdad el sentimiento de estar en casa, de volver a donde todo comenzó. Va a ser algo realmente especial. Evidentemente, va a ser difícil porque no conozco la pista y ese fin de semana habrá mucho que aprender. Pero trataré de dar el máximo".

P: ¿Siente una presión suplementaria?

R: "No creo que haya presión suplementaria. A principio de temporada hay siempre mucho que aprender y hay que adaptarse. En resumidas cuentas, si doy el máximo, los resultados llegarán. Mis expectativas son más altas que toda presión externa".

P: La Fórmula 1 nunca ha sido tan popular en Estados Unidos como en la actualidad. ¿Cómo ve la situación desde su punto de vista estadounidense?

R: "La F1 se desarrolla rápidamente, eso es cierto. Me doy cuenta de que muchos más de mis amigos están implicados en el deporte y están mucho más interesados. Es increíble verlo y espero que continúe (...) y poder darles razones para animarles. Netflix (con su serie 'Drive to Survive') ha tenido evidentemente un papel importante en esa popularidad creciente, es seguramente uno de los principales factores. Liberty Media (el grupo estadounidense que cuenta con los derechos comerciales de la F1 desde 2017) ayuda también al desarrollo. Por otra parte, el hecho de tener tres Grandes Premios ha permitido desarrollar el deporte en el país. Todos esos factores combinados han marcado la diferencia".

P: El año pasado, en su primera temporada en la Fórmula 2, la antecámara de la Fórmula 1, usted terminó cuarto en el campeonato y fue el "debutante del año". ¿Cree que su nacionalidad ha jugado en su favor para llegar a la F1 esta temporada?

R: "Creo que Williams cree en mí, si no no estaría aquí (Logan Sargeant procede de la academia de jóvenes pilotos de esa escudería). Creo que he tenido una muy buena carrera en Júnior, es algo positivo. Simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento correcto".

