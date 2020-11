'Me interesé por el campo de Vénissieux (en la ciudad de Lyon, centro-este de Francia) en 1992, para mi trabajo final de maestría, y luego más tarde en dos tesis. Desde hace cerca de 30 años, no he parado', explica a la AFP la historiadora Valérie Portheret, que entrevistó a salvadores y salvados y a sus descendientes, en Lyon, Israel y Estados Unidos.