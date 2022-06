El Reino Unido conmemora los 40 años de la rendición argentina en Malvinas

El Reino Unido recordó a sus tropas caídas el martes, con motivo del 40 aniversario de la rendición argentina en la guerra de las Malvinas al término de 74 días de conflicto relámpago, y reafirmó su control territorial sobre las islas.

La Real Legión Británica organizó una ceremonia conmemorativa en el National Memorial Arboretum, en el centro de Inglaterra, para los veteranos, los familiares de los soldados caídos y el personal civil de apoyo.

El acto incluía una conexión en directo con un evento similar celebrado en el denominado Cementerio 1982 de Puerto Stanley, capital del archipiélago, donde las fuerzas argentinas capitularon el 14 de junio de 1982.

Antes, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, rindió homenaje a los veteranos, afirmando que el Reino Unido "siempre recordará sus esfuerzos y su sacrificio para liberar" el archipiélago.

"Hoy las Malvinas prosperan como parte de la familia británica. Son un faro brillante de libertad y democracia como territorio autónomo de ultramar", agregó.

Pese a las firmes reivindicaciones territoriales de Buenos Aires, el apoyo del gobierno británico a las Malvinas ha sido siempre inquebrantable bajo todos los primeros ministros que han gobernado el Reino Unido desde el conflicto.

El país "nunca dudará" en defender las islas, subrayó Truss comparando el desembarco por parte de la junta militar argentina hace cuatro décadas con la actual invasión rusa de Ucrania.

"La suposición de que la paz y la estabilidad eran inevitables se ha hecho añicos con la invasión de Ucrania por parte de Putin", dijo en un vídeo publicado en Twitter. "Debemos permanecer atentos a las amenazas a la libertad, la soberanía y la autodeterminación, estén donde estén".

La primera ministra británica de la época, Margaret Thatcher, anunció la rendición ante el Parlamento de Londres ese mismo día, defendiendo la pertinencia de lo que muchos habían considerado una muy arriesgada decisión: enviar casi 30.000 soldados al otro lado del mundo para retomar el control de las islas, cuya soberanía sigue reinvidicando Argentina.

Las fuerzas británicas regresaron entonces desde ese territorio autónomo de ultramar a un Reino Unido que, en pleno declive social y económico, vivió un impulso patriótico que permitió a la controvertida Thatcher una aplastante reelección en 1983.

Las fuerzas argentinas invadieron el archipiélago el 2 de abril, dando comienzo a una guerra que se cobró la vida de 649 argentinos, 255 militares británicos y tres mujeres civiles.

Muchos de los muertos de ambos bandos nunca recibieron un entierro adecuado.

Cuarenta años después, los recuerdos para los veteranos británicos siguen siendo poderosos, al igual que la convicción de que las islas -situadas a casi 13.000 kilómetros de Londres- son británicas.

En el Reino Unido y en las Malvinas, el aniversario del inicio del conflicto, el 2 de abril, pasó ampliamente desapercibido. Los isleños en particular consideran que la invasión argentina no es algo que deba celebrarse.

Sin embargo, durante todo el año se han organizado eventos en el país para conmemorar los 40 años pasados desde aquella guerra relámpago, que culminan con este Día de la Liberación, el 14 de junio, festivo en las islas.

Una asociación, denominada Medalla del Atlántico Sur, agrupa a todos los veteranos británicos que lucharon en el conflicto, el primero desde la Segunda Guerra Mundial que en el que participaron todas las ramas de las fuerzas armadas del Reino Unido.

Carol Betteridge, de la organización de ayuda a los veteranos Help for Heroes, recuerda que "a muchos de los que lucharon tan lejos de casa, las heridas físicas y mentales que recibieron durante el conflicto les afectan cada día, no sólo en los aniversarios".

"La falta de un apoyo adecuado a su salud mental significa que muchos veteranos de las Malvinas enterraron sus problemas y 'siguieron adelante' como se esperaba de ellos", subraya Betteridge, responsable de los servicios clínicos y médicos de la organización.

"Por eso, 40 años después, todavía tenemos veteranos de las Malvinas que acuden a nosotros en busca de ayuda para superar las heridas psicológicas con las que han luchado durante tanto tiempo", agrega.

