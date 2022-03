El pueblo alemán de Lubmin se replantea su futuro debido a Nord Stream 2

Para el pueblo alemán de Lubmin, al borde del Báltico, la suspensión del gasoducto Nord Stream II, que une Rusia y Alemania, es un duro golpe que espera superar buscando una solución de recambio en el ámbito de la energía.

Este controvertido gasoducto, defendido durante años por Angela Merkel y luego de Olaf Scholz, y con un coste de 10.000 millones de euros, destinado a duplicar la capacidad de suministro de gas ruso, ha sido la víctima de la invasión de Ucrania por las fuerzas de Moscú.

Su certificación fue suspendida sine die por el gobierno alemán, y la sociedad que lo explota despidió de su sede en Suiza a su centenar de empleados.

En Lubmin, las consecuencias de la suspensión son muy limitadas en términos de empleo: solo afecta a una docena de trabajadores de este proyecto "altamente tecnológico"·.

Pero para este pueblo costero, muy cerca del cual llegan los conductos metálicos submarinos, el abandono de la obra, apenas terminada, supone la obligación de reinventarse.

"No puedo imaginar que un proyecto tan enorme y sobre todo tan costoso pueda simplemente caer en una ruina industrial" explica a la AFP el alcalde Axel Vogt.

Esta inversión de 10.000 millones "no es ya mas que un pedazo de acero, que reposa en el fondo del mar" se felicitó, en cambio, el portavoz de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, Ned Price, tras años de oposición encarnizada de Washington a este gasoducto germano-ruso.

En este apacible pueblo de poco más de 2.000 habitantes, en el noreste de Alemania, existe entre los habitantes una división de opiniones.

Kerstin Ahrens, de 60 años, se declara contraria a la suspensión de Nord Stream 2 pese a la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania.

"Sería un verdadero despilfarro de dinero", dice a la AFP esta mujer, en una playa no muy lejos del gasoducto. "Todo esto es horrible con lo de Rusia, pero no me parece bien que se pare ahora" el Nord Stream 2.

"Todo el mundo había esperado que el gas sería menos caro, y ahora todo es más caro, y no hay mucho dinero en esta región" alega la residente.

Otra habitantes, Heike Schulte, opina lo contrario: el gasoducto debió ser parado "simplemente porque la dependencia respecto a Rusia es demasiado importante".

Esta mujer de 66 años se declara incluso dispuesta a pagar más, si se renuncia a la energía rusa, menos cara. "Si es el precio de la civilización, tenemos que vivir con ello", asegura.

Las consecuencias fiscales de la congelación del proyecto para este municipio no han sido aún evaluadas.

El alcalde del pueblo, para rentabilizar la faraónica instalación, piensa en el hidrógeno, "un tema importante, no solamente aquí en Alemania, sino en toda la Unión europea, y también en otros países fuera de la UE".

Sería en efecto posible que el conducto, según Vogt, transportara hidrógeno.

Pero semejante evolución llevaría mucho tiempo teniendo en cuenta los recursos jurídicos en este proyecto que envenenó las relaciones entre Berlin y Washington en los últimos años.

Nord Stream 2, proyecto dirigido por el gigante ruso Gazprom, suscitó en efecto críticas entre los aliados de Alemania desde que fuera planificado.

Estados Unidos, como países de la UE procedentes del bloque del Este, denunciaron desde el principio este gasoducto, cuyo trazado elude Ucrania, y según ellos incrementa la dependencia de Europa respecto a Rusia.

Pese a todo, el gobierno de Angela Merkel sostuvo el proyecto, estimándolo indispensable para la transición energética de Alemania, y los trabajos de construcción terminaron en septiembre de 2021.

Fue necesario que Moscú reconociera las provincias ucranianas prorrusas para que Scholz decidiera, el 22 de febrero, suspender el proyecto, quizá definitivamente.

