El príncipe Enrique publicará sus memorias en enero

El príncipe Enrique publicará en enero unas memorias en las que promete contarlo todo, anunció su editor el jueves sobre el muy esperado relato sobre la monarquía británica, que llegará solo cuatro meses después de la muerte de la reina Isabel II.

Titulado "Spare" ("Sapre: En la sombra" en español) el libro de Enrique, hijo menor del rey Carlos III y quinto en la línea sucesoria al trono británico, estará en librerías el 10 de enero, dijo la editorial Penguin Random House.

Las memorias de Enrique, que ahora vive en California con su esposa Meghan Markle, llegan en un momento delicado.

Ha habido intensa especulación respecto a que el príncipe podría descorrer el velo sobre la vida en el palacio y ofrecer revelaciones perjudiciales para la institución, o moderar sus golpes después de la muerte de Isabel mientras Reino Unido se adapta a su nuevo jefe de Estado, el rey Carlos III.

"Estamos muy emocionados por anunciar la historia extraordinariamente personal y emocionalmente poderosa del príncipe Enrique, el duque de Sussex", tuiteó la editorial Penguin Random House.

En el sitio web creado por la editorial para promover la obra, esta se describe como una ventana a cómo el príncipe respondió a la muerte de su madre Diana hace 25 años, y cómo su vida se ha visto afectada desde entonces.

"Con su honestidad cruda e inquebrantable, 'Spare' es una obra histórica llena de percepciones, revelaciones, introspección y sabiduría ganada a pulso sobre el poder eterno del amor sobre el dolor", afirmó la editorial.

Diana, princesa de Gales, murió en un accidente de automóvil en París el 31 de agosto de 1997, cuando Enrique tenía 15 años. Reino Unido se sumió entonces en una oleada de dolor que sacudió a la monarquía, que algunos consideraban alejada de los sentimientos del ciudadano común.

El título del libro alude a la condición de Enrique con respecto al príncipe Guillermo, su hermano mayor y heredero del trono británico.

Enrique y Meghan, una exactriz estadounidense mestiza, sorprendieron al mundo al abandonar sus deberes con la realeza a principios de 2020 y mudarse a Estados Unidos.

Desde entonces, lanzaron una serie de críticas sobre su vida en el seno de la familia real, incluidas afirmaciones de racismo y de falta de apoyo de la Corona en medio de implacables ataques de los tabloides británicos.

Sus cuestionamientos públicos exacerbaron las tensiones de Enrique con Guillermo, con quien según se ha informado está distanciado, y con su padre.

Enrique, de 38 años, y Meghan, de 41, ahora viven con sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet Diana, en Santa Bárbara, California.

En julio del año pasado, Enrique anunció que estaba escribiendo sus memorias, en las que dijo que expondría los "errores" y las "lecciones aprendidas" a lo largo de su vida.

"Estoy escribiendo esto no como el príncipe que nací, sino como el hombre en el que me he convertido", señaló entonces.

"Vestí muchos sombreros diferentes a lo largo de los años, tanto literalmente como de manera figurada, y mi esperanza es que al contar mi historia -los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas- pueda ayudar a mostrar que no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos", afirmó en un comunicado difundido por la editorial.

Dijo estar "entusiasmado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que es preciso y totalmente verdadero".

Pero cualquier comentario adicional poco halagador y franco sobre la familia real, más allá de los que Enrique hizo durante una explosiva entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021, podría resultar contraproducente después de la muerte de la reina.

"El príncipe Enrique se ha acobardado con el contenido de las memorias en varios puntos, dijeron a The Times ejecutivos de la industria editorial con conocimiento del proceso, y el proyecto ha estado envuelto en rumores, retrasos y secretos", informó el diario The New York Times.

Enrique utilizará las ganancias del libro, que se publicará en 16 idiomas, para donarlas a organizaciones benéficas británicas, dijo la editorial.

