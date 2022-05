El primer Davos pospandemia, un foro atípico tras dos años de ausencia

Tras dos años de pandemia, el Foro Económico de Davos terminó este jueves su edición más atípica, por primera vez en un mes de mayo y sin la nieve abundante que suele cubrir el pequeño pueblo suizo al pie de los Alpes.

El Foro Económico Mundial (WEF), establecido en 1971, se celebra cada año en enero en esta prestigiosa estación de esquí y reúne a las élites políticas y económicas de todo el planeta.

Tras dos años de ausencia (la última edición presencial fue en 2020), los organizadores fijaron finalmente la fecha de la edición 2022 en mayo, por primera vez en su historia.

Un escenario completamente distinto a las calles llenas de nieve, escenario de frecuentes caídas y accidentes, que esta vez aparecieron limpias e impolutas y regadas con lluvia primaveral.

Una alegría para muchos de los participantes, conocedores del riesgo que supone a veces circular a pie por la nieve (sobre todo a determinadas horas de la noche).

"Realmente creo que esta época del año no le sienta nada bien a Davos, no es verano ni invierno y en invierno es mucho más bonito, realmente exótico y extraño", dijo, no obstante, Adam Tooze, un historiador de la economía británico que participó en los debates.

En una edición marcada por la invasión rusa de Ucrania, el WEF decidió excluir a todos los participantes rusos.

Un cambio importante en este foro donde durante años Rusia tuvo gran presencia, concentrada en la llamada Russia House, rebautizada simbólicamente este año por la numerosa delegación ucraniana (con ministros, legisladores y la intervención a distancia del presidente Volodimir Zelenski) como Russia War Crimes House.

Muchos salen con la impresión de una edición con menos participantes en la que, además de los rusos, se echó en falta la delegación china, muy numerosa en años anteriores.

Zhu Ning, residente en Pekín y profesor de finanzas en el Instituto Avanzado de Finanzas de Shanghái, dijo que China tiene menor presencia por el covid-19 pero también por el cambio de fecha de última hora "que no es fácil de acomodar, porque la gente hizo otros planes".

Tras dos años de pandemia, los organizadores del foro pusieron el foco en la seguridad de todos los participantes, con vacunación obligatoria, test covid antes de llegar a Suiza y otro más antes de obtener la acreditación, junto a numerosos centros de pruebas repartidos por todas partes.

Una seguridad sanitaria máxima (con el resultado de solo 1% de positivos entre los participantes, según el WEF) que permitió circular sin mascarilla por los espacios del foro, olvidar por unos días la pandemia e intentar recuperar, al menos en parte, las fiestas nocturnas y exclusivas que ya forman parte de la leyenda de Davos.

