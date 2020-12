“Cuando no tenemos dinero ni el acceso que necesitamos, tenemos que decidir qué niños comen y qué niños no comen, qué niños viven y qué niños mueren”, recordó Beasley. “Por favor, no nos pidan que decidamos quién vivirá y quién morirá (...) Alimentémoslos a todos”, concluyó su discurso.