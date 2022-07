El petróleo cierra en alza ante largo feriado en EEUU

Los precios internacionales del petróleo subieron el viernes apoyados por la perspectiva de un largo fin de semana festivo en Estados Unidos y recortes de la producción en Libia.

El barril de Brent del Mar para entrega en septiembre, en su debut como contrato de referencia, terminó con alza de 2,38% cotizado a 111,63 dólares en el mercado de Londres.

De su lado, en Nueva York, el barril de WTI para entrega en agosto subió 2,52% hasta los 108,43 dólares.

"En general ante a un fin de semana de tres días en Estados Unidos, salvo imprevistos no hay nada negativo que pueda afectar los precios del crudo", comentó James Williams, de WTRG Economics, refiriéndose al festivo del 4 de julio, en el que se producen las mayores salidas de vacaciones del año.

La asociación de automovilistas de Estados Unidos (AAA) estima que casi 48 millones de personas se desplacen en coche o en avión, lo que supone un aumento del 3,7% con respecto a 2021 y se acerca al nivel anterior a la pandemia de covid.

Esa perspectiva de mayor demanda de combustible, sostuvo los precios.

Acontecimiento internacionales también pesaron a favor del crudo.

En Libia, un pais largamente inmerso en un caos político y económico, su petrolera nacional anunció pérdidas de más de 3.500 millones de dólares debido al cierre forzoso de grandes instalaciones.

Asimismo, el mercado no esperaba un alivio de la oferta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opec) y sus socios (Opec+). No obstante, el jueves los socios de la Opep+ renovaron su objetivo una extracción levemente mayor en este verano boreal y acordaron un aumento de la producción de 648.000 barriles diarios en agosto, como en julio; lo cual no sorprendió al mercado.

