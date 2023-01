El padre de Djokovic no asistirá a la semifinal de su hijo en Australia

El padre de Novak Djokovic anunció este viernes en un comunicado que no asistirá a la semifinal de su hijo en el Abierto de Australia tras la polémica ocasionada por sus imágenes con aficionados que lucían simbología prorrusa.

"Estoy aquí solo para apoyar a mi hijo. No tenía intención de causar esos titulares o tanta perturbación (...) Para no perturbar a mi hijo o al otro jugador en la semifinal de esta noche, he decidido verlo desde casa", indicó Srdjan Djokovic en un comunicado.

