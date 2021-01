“Nunca me he hecho la pregunta de ‘volver o no volver’. Simplemente porque no me he ido. Me encontré en Alemania después de llegar en una caja de reanimación”, dijo el activista, de 44 años, en su página de la red social Instagram, en la que dijo que tenía un pasaje de vuelta para el 17 de enero en un vuelo comercial.