El número uno Carlos Alcaraz anuncia su baja por lesión para el Abierto de Australia

El número uno mundial del tenis masculino, el español Carlos Alcaraz, anunció este viernes su baja para al Abierto de Australia (16-29 de enero), primer Grand Slam de la temporada, debido a una lesión en la pierna derecha que ha sufrido durante un entrenamiento.

"Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia", escribió en un primer mensaje en Twitter. "Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2+ Kooyong ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia delante. Nos vemos en 2024 @AustralianOpen", añadió a continuación.

ig/lh/dr