El New York City FC alcanza la gloria tras la marcha de sus estrellas

El New York City FC, el proyecto en la MLS del grupo empresarial del Manchester City, alzó el sábado su primer campeonato seis años después de su ambiciosa llegada a la liga norteamericana, cuando era un destino atractivo para grandes nombres del fútbol.

El delantero español David Villa fue el primer fichaje de la historia de la franquicia y la capitaneó hasta 2018.

Otro campeón mundial, el italiano Andrea Pirlo, y el inglés Frank Lampard también cerraron sus exitosas campañas en Nueva York, donde Patrick Vieira comenzó su etapa como entrenador.

La franquicia de Nueva York, donde también compiten los Red Bulls, tiene detrás al City Football Group (CFG), accionista mayoritorio de numerosos equipos en tres continentes, incluidos el Melbourne City, el Montevideo City Torque y el Manchester City, la joya del grupo.

El dueño mayoritario del CFG es el Abu Dhabi United Group, una empresa privada de inversión y desarrollo perteneciente al jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro de Emiratos Árabes Unidos.

El español Ferran Soriano, jefe ejecutivo del City Football Group, fue el encargado de recoger el trofeo de campeón de la MLS del New York City tras su victoria del sábado 4-2 en penales (1-1) en la cancha del Portland Timbers.

Desde Inglaterra, el propio Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, había mandado ánimos a la franquicia hermana antes de su primera final.

"Son una parte importante de nuestra familia y esperemos que puedan ganar", dijo el técnico español. "Esta organización fue creada para esto. Es bueno para la marca, para New York City, para la ciudad y para su gente".

El equipo neoyorquino tiene también como socio minoritario a los Yankees de las Grandes Ligas de béisbol y utiliza su estadio para jugar como local en la MLS.

La estrategia inicial del New York City de atraer a estrellas mundiales cercanas a la retirada imitaba a la de otras franquicias de la MLS, como el LA Galaxy, que reclutó a David Beckham y Zlatan Ibrahimovic; el DC United con Wayne Rooney o el Orlando City con Kaká.

Aunque el español Villa dio un gran rendimiento y fue MVP de la temporada 2016, el plan del New York City FC no dio grandes resultados y el equipo se estrelló cuatro veces seguidas en los cuartos de final.

Primero con el técnico español Domenech Torrent, ex mano derecha de Guardiola, y ahora con el noruego Ronny Deila, el New York City FC viró su estrategia hacia la captación de talentos más jóvenes que, junto a varios veteranos, han creado una escuadra hambrienta y aguerrida.

La gran figura de la campaña ha sido Valentín Castellanos, un delantero casi desconocido en Argentina pero que fue el primer jugador de ese país en ser el máximo artillero de la MLS.

Su conexión con su compatriota Maxi Moralez, figura esencial de la franquicia desde 2017, fue clave en el triunfo del sábado. Moralez puso el centro que cabeceó a gol el 'Taty' y después lanzó otra falta al larguero.

Este inesperado triunfo puede compensar los años de grandes decepciones para el grupo propietario, decidido a seguir apoyando al equipo.

"Estamos aquí para el largo plazo", dijo Ferran Soriano, también ex ejecutivo del FC Barcelona, al diario The New York Times. "Y el largo plazo no es de cinco años. No son 10. Son 50".

"Este equipo está solo empezando", recalcó Ronny Deila tras alcanzar el trofeo. "Esta organización está habituada a ganar. Ahora nosotros sabemos cómo ganar y esa es la parte mas difícil".

gbv/gfe