El mundo de la música honra a Dolly Parton y Eminem en el Salón de la Fama del Rock & Roll

El mundo de la música se reúne este sábado en Los Ángeles para celebrar el ingreso de nuevas leyendas al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll de Estados Unidos, entre ellas Dolly Parton y Eminem.

La reina del country y el legendario rapero entrarán al templo de la música junto al grupo de pop rock Eurythmics, el cantante melódico Lionel Richie, los británicos Duran Duran, la compositora y cantante Carly Simon y el dúo de rock de Pat Benatar y Neil Giraldo.

El Salón de la Fama del Rock & Roll, con sede en Cleveland, Ohio, encuestó a más de mil músicos, historiadores y miembros de la industria para elegir a los candidatos, a quienes dedicará una gala repleta de estrellas en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

La velada, que será más un concierto que una ceremonia, servirá para que artistas legendarios rindan tributo a sus compañeros con la interpretación de sus éxitos de siempre.

El cartel suele mantenerse en secreto hasta el momento del espectáculo, pero el presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, John Sykes, ha desvelado algunos de los invitados en una entrevista con la revista Forbes esta semana.

Olivia Rodrigo y Alanis Morissette estarán entre los asistentes, mientras que Bruce Springsteen y Sheryl Crow figurarán entre los que presentarán a los homenajeados.

El Salón de la Fama del Rock & Roll nunca estuvo reservado exclusivamente al rock y ya desde su primera promoción, en 1986, se abrió a otros géneros musicales: soul, blues, R&B, folk, country y luego rap.

"El rock and roll, como la propia cultura musical, nunca se queda en un solo sitio. Es un sonido que evoluciona constantemente para reflejar la cultura", dijo Sykes.

Los artistas que ingresan este año "son de diferentes géneros, son de diferentes colores, son de diferentes sonidos, pero tienen una cosa en común, crearon el sonido del Estados Unidos joven", agregó.

La inclusión de Parton, de 76 años, fue recibida por la icónica artista con la humildad que la caracteriza, pidiendo inicialmente que su nombre fuera retirado de la carrera con el argumento de que estaba lejos de ser una estrella del rock.

Pero la votación ya había comenzado, y la organización explicó a Parton, cuya prolífica obra incluye los clásicos "Jolene" y "I Will Always Love You", que su obra la hacía merecedora de la distinción.

Sykes dijo que Parton ahora está haciendo un álbum de rock and roll y que estrenará una de sus canciones durante una presentación el sábado.

El mánager de Eminem, Paul Rosenberg, declaró a Billboard que la inclusión de raperos en el Salón también muestra la evolución continua de la música.

"Si fuera estrictamente rock and roll según los estándares tradicionales, creo que sería difícil encontrar suficientes personas para incluir en 10, 15, 20 años a partir de ahora", dijo.

El grupo de miembros del Salón de la Fama de este 2022 es uno de los más eclécticos de la organización en años.

Eminem irrumpió con fuerza en el mundo del rap en la década de 1990 con su álbum "The Slim Shady LP", que incluye el éxito "My Name Is".

El artista de Detroit se consolidó como superestrella con el lanzamiento de "The Marshall Mathers LP" en 2000, que se convirtió en uno de los álbumes más vendidos en Estados Unidos.

Eminem, que fue elegido para ingresar al Salón en su primer año de candidatura, se suma a otros raperos en el Salón, como Jay-Z, Tupac Shakur, Ice Cube y Grandmaster Flash junto con su leal productor y mentor Dr Dre.

Lionel Richie, detrás de inolvidables canciones románticas, como "All Night Long" y "Hello", y Eurythmics fueron incluidos en esta promoción, tras haber ingresado al Salón de la Fama de los Compositores.

Duran Duran está listo para reunirse con sus exguitarristas Andy Taylor y Warren Cuccurullo.

Carly Simon, la cantautora del clásico de los años 1970 "You're So Vain", será finalmente incluida tras casi dos décadas de elegibilidad.

Y la pareja y dúo de Pat Benatar y Neil Giraldo, que dominaron la década de los 1980 con títulos como "Hit Me With Your Best Shot", también obtendrán finalmente el reconocimiento del Salón de la Fama por su vasta producción.

Judas Priest junto con Jimmy Jam y Terry Lewis recibirán asimismo premios a la excelencia musical, mientras que Harry Belafonte y Elizabeth Cotten serán galardonados por su influencia.

La gala comenzará a las 19H00 locales (02H00 GMT del domingo), y se transmitirá el 19 de noviembre en HBO.

