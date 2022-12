El Mundial se moviliza en apoyo a Pelé

La ciudad de Doha, donde se celebra actualmente el Mundial-2022, decoró el sábado varios de sus edificios con una foto de Pelé, actualmente hospitalizado en Brasil por una "infección respiratoria", con un mensaje deseándole una rápida recuperación, según comprobaron periodistas de la AFP.

Alrededor del estadio de Lusail, al norte de la ciudad donde se jugará la final, o incluso sobre la Torre Aspire, no lejos del estadio Khalifa, se muestra una imagen de Pelé de espaldas, vestido con una camiseta verde y su mítico N. 10, acompañada de las palabras "Get well soon" (Recupérate rápido).

Sobre la cornisa, el gran paseo marítimo a lo largo de la bahía de Doha, decenas de drones dibujaron por la noche una camiseta con el dorsal N. 10 y el nombre de Pelé, acompañada del mismo mensaje.

La superestrella francesa Kylian Mbappé rindió homenaje a "O Rei" tuiteando "Pray for the King" (Recen por el rey) con la mención "Pelé".

Por su parte, el capitán inglés Harry Kane mencionó el estado de salud del brasileño en rueda de prensa.

"Enviamos todos nuestros pensamientos a él (Pelé) y a su familia. Es una inspiración en nuestro deporte, un jugador y una personalidad increíble", declaró la víspera de los octavos de final de Inglaterra contra Senegal.

Pelé fue admitido el martes en el hospital Albert Einstein para una evaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon. Su infección respiratoria fue "tratada con antibióticos", según precisaron los médicos.

El jueves, en su cuenta de Instagram, Pelé indicó que se trataba de una "visita mensual" rutinaria y agradeció a todas las personas que le habían mostrado apoyo y enviado mejores deseos y una rápida recuperación.

"Gracias (...) a todos los que me envían buenas energías", escribió el único futbolista de la historia que ha ganado tres Copas del Mundo como jugador (1958, 1962 y 1970).

A última hora del sábado, el exjugador de 82 años usó la misma red social para lanzar un mensaje de calma para tranquilizar a sus seguidores: "Quiero mantener a todos tranquilos. Estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre".

El tricampeón del mundo también agradeció los mensajes de cariño y agregó que lo mantienen "lleno de energía", como acompañar a la 'Canarinha' en la Copa Mundial de Catar-2022.

Pelé "sigue el tratamiento y el estado de salud continúa estable", informaron más temprano los médicos del Hospital Albert Einstein en un comunicado.

"Ha tenido buena respuesta también a los cuidados ante la infección respiratoria, sin presentar ningún empeoramiento en el cuadro clínico en las últimas 24 horas", añadió el equipo médico del exfutbolista.

ep/jed/dam/mcd/psr