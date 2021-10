"El miedo es una sensación positiva", afirma Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que prepara el clásico contra el Barcelona con una mezcla de emociones, incluido el miedo "que es una sensación positiva" y consideró que no es un partido crucial para el campeonato.

"Mi sensación (antes del partido) es la preocupación, a veces el miedo, porque si no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato, así que es una sensación positiva", dijo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo.

Pero también afronta el partido, "con la confianza necesaria porque tengo un equipo fuerte, con jugadores de mucha calidad, no sólo física y técnica, sino sobre todo mental", aseguró el técnico merengue.

Ancelotti considera "un partido especial" este clásico, pero no cree que se sea crucial para el campeonato.

"No son (tres puntos) más decisivos", afirmó, insistiendo en que "tenemos que luchar muchos puntos, no sólo contra el Barcelona, si quieres ganar LaLiga".

Ancelotti no quiso revelar como jugará, pero adelantó que "vamos a recuperar a (Eden) Hazard y (Dani) Carvajal", que salen de lesión, admitiendo que será difícil que puedan estar de inicio en el campo.

Hazard "está bien, ha entrenado bien ayer con el equipo, todo ha salido bien, como Carvajal. Luego, es difícil poner a un jugador que sale de lesión de principio, pero podrá ser útil y salir del banquillo en cualquier momento", explicó.

Preguntado por si los jóvenes Ansu Fati y Vinicius pueden protagonizar los clásicos del futuro, el técnico italiano apuesta por la paciencia y poner el foco en los equipos.

"Todavía son jóvenes, tienen que demostrar todavía lo que pueden hacer en sus carreras", dijo Ancelotti.

"Lo que se queda es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los dos mejores equipos del mundo", afirmó, asegurando que "cambian los jugadores, no está Cristiano, no está Messi, pero lo que no cambia es que son dos equipos que lucharán en todas las competiciones, como siempre".

