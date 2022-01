El Marsella tropieza con el Lille en la carrera por el título

El Marsella, tercer clasificado, tropezó con un empate (1-1) en casa ante el Lille, que jugó gran parte del partido con un hombre menos, este domingo en el cierre de la 21ª jornada de la Ligue 1 francesa.

Del trío de cabeza, el Marsella ha sido el único que no ha logrado ganar este fin de semana: el líder París Saint-Germain venció 2-0 el sábado al Brest (13º) y el Niza (2º) derrotó 2-1 el viernes al Nantes (9º).

Los marselleses quedan por lo tanto a dos puntos del Niza, con el que habían empezado igualados esta jornada, y se ven descolgados ahora a 13 puntos del líder.

El Marsella, eso sí, tiene un partido disputado menos que los dos equipos que le preceden en la tabla.

El Lille (10º), vigente campeón de la liga francesa pero que este curso circula por la mitad de la tabla, llegó a adelantarse en el estadio Velodrome con un tanto de Sven Botman en un saque de esquina (minuto 15).

Pero el equipo del norte sufrió un duro golpe con la expulsión de Benjamin André en el 32.

El Marsella no pudo aprovechar del todo esa superioridad numérica y le costó empatar. No lo consiguió hasta el 75, con un soberbio disparo del turco Cengiz Under, pero luego el Olympique no pudo culminar la remontada y llevarse los tres puntos.

El Lille se le ha atascado al Marsella este curso. En la primera vuelta le derrotó 2-0, en el que el técnico argentino Jorge Sampaoli consideró el peor partido de la temporada.

El exseleccionador de la Albiceleste lamentó esta ocasión que su equipo no pudiera aprovechar su claro dominio en el juego.

"Durante sesenta minutos ha sido un monólogo del Olympique de Marsella, que no hemos sabido concluir", señaló Sampaoli.

"Nos faltó efectividad para ganar este partido, en el que pasamos toda la segunda parte en su campo. Ellos se han defendido muy bien", subrayó.

Por detrás, el Rennes (4º), que aplastó 6-0 a un Burdeos a la deriva (19º), se aproxima a tres puntos del tercer puesto del Marsella, que marca la 'zona Champions' en Francia.

Los tantos del equipo bretón en ese 'set en blanco' fueron conseguidos por Martin Terrier (32), Benjamin Bourigeaud (43), Gaëtan Laborde (61), Adrien Truffert (69) y un doblete de Serhou Guirassy (89, 90+2). Los cinco goleadores locales son de nacionalidad francesa.

El Burdeos baja al 19º puesto (penúltimo), cayendo a la zona de descenso directo. Le adelanta en la tabla por diferencia de goles el Lorient (18º), que empató sin goles con el Angers (12º).

Por su parte, el Mónaco vuelve a ser quinto en la clasificación tras golear 4-0 al Clermont (16º).

Wissam Ben Yedder brilló en el partido con un doblete, que le permite sumar 12 tantos, alcanzando en lo alto de la tabla de máximos anotadores de la Ligue 1 al canadiense Jonathan David (Lille).

El nuevo entrenador del Mónaco, el belga Philippe Clement, saldó así con éxito su debut como local en el estadio Louis II del Principado.

El Lyon es undécimo tras ganar 1-0 en Troyes (17º).

Los lioneses no ganaban en liga desde finales de noviembre y ponen fin a su mala racha gracias a un penal transformado en el 33 por Moussa Dembelé.

Tras la buena imagen en el empate contra el líder París Saint-Germain en la pasada jornada, el Lyon parece confirmar su mejoría, justo antes del derbi ante el Saint-Etienne (20º, colista), el viernes de la próxima semana.

En los otros partidos del día, Estrasburgo (7º) y Metz (15º) ganaron respectivamente a Montpellier (8º) por 3-1 y Reims (14º) por 1-0.

bur-stt-jde/dr/psr