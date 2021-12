El lado humano es más importante que el dinero para Mbappé, que tiene sed de "culturas diferentes" (Paris Match)

"Los lazos humanos" y "la experiencia de vida" cuentan más que el dinero, asegura el delantero del París SG Kylian Mbappé en una entrevista al semanario Paris Match publicada este jueves, donde explica también tener "sed de viajes, de encuentros y de culturas diferentes".

"Los lazos humanos son más apasionantes (que el dinero)", explica la estrella del PSG y de la selección francesa. "Incluso de encuentros menos buenos, he sacado lecciones útiles", añade el jugador, que cumplirá pronto 23 años.

"Es la experiencia de vida lo que cuenta, más que el dinero, aunque sea importante, ya que tenemos familias que mantener. Tengo sed ante todo de descubrimientos, de viajes, de encuentros con jugadores, de culturas diferentes", añade el jugador al que se colocó cerca del Real Madrid en la pretemporada.

Pero el delantero no habla de su fallido traspaso al equipo blanco ni de su futuro a nivel de clubes, "único tabú", explica el semanario como preámbulo.

Continuando con el tema del dinero y su notoriedad precoz, el jugador nacido en Bondy, en la periferia parisina, confiesa: "Era un poco difícil, al principio, esta sensación de ser considerado como una joya. Felizmente, mis padres no me hablaban de sumas. E hicieron bien: ¿cómo educar a un chico de 14 años tras haberle anunciado que vale millones de euros?".

"Gracias a eso, he tenido una relación tranquila con el dinero: sé que es importante, estoy contento de tener, pero no es lo que me anima en cada segundo de la jornada".

Alabando a su "entorno cercano" que puede, "si es necesario, ponerme las ideas en su sitio" para evitar que tenga aires de superioridad, el delantero estima no ser "susceptible" y "nunca mirar a nadie por encima del hombro".

"Se me puede decir todo. Mi técnico, Mauricio Pochettino, no se priva de eso. Aprecio la franqueza. Hace ganar un tiempo precioso a todos, no solo a mí", añade.

En el plano estrictamente deportivo, Kylian Mbappé no piensa que la existencia de muchas estrellas en el PSG sea algo nocivo para la cohesión del equipo. "En el PSG, hay muchas y el resultado está ahí: ganamos títulos. Está claro que hay que aceptar hacer concesiones cuando no eres la única estrella, pero no veo en qué sería malo, al contrario", asegura el jugador, que compone la "MNM" con Neymar y Lionel Messi.

Campeón del mundo con Francia en 2018, Mbappé estima haber realizado su "mayor sueño". "¡Vivir eso una segunda vez, pronto, sería excepcional!", concluye el delantero de los Bleus a poco menos de un año del Mundial-2022.

