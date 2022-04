El francés Quartararo gana el GP de Portugal de MotoGP

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) conquistó este domingo el Gran Premio de Portugal de MotoGP por delante de su compatriota Johann Zarco (Ducati-Pramac), y se coloca así al frente del mundial de la categoría, igualado a puntos con el español Alex Rins (Suzuki), que finalizó 4º.

Quartararo dominó la carrera con autoridad, finalizando con más de 5 segundos de ventaja sobre Zarco, que había salido desde la 'pole'. Este último aprovechó el accidente entre el español Joan Mir (Suzuki) y el australiano Jack Miller (Ducati) cuando los tres pilotos peleaban por el segundo puesto.

El español Aleix Espargaró (Aprilia) finalizó tercero y se colocó en la misma posición en la clasificación provisional del Mundial.

Quartararo, vigente campeón del mundo, logró así su primera victoria en MotoGP desde el GP de Gran Bretaña el pasado mes de agosto. Suma 69 puntos luego de la quinta carrera, al igual que Rins.

"Realicé una excelente salida y estoy contento de ganar por primera vez de la temporada", afirmó el piloto galo, admitiendo haber vivido "uno de los mejores fines de semana. "En las calificaciones pude hacer buenas vueltas pese a que las condiciones no eran idóneas para mí y también me sorprendió el ser tan rápido en la carrera", añadió.

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini), que ocupaba la cabeza del campeonato ante del GP de Portugal, se fue al suelo y es 4º de la general con 61 puntos.

El español Marc Márquez, que está teniendo un complicado inicio de temporada al sufrir aún las secuelas de sus problemas físicos que le han afectado en las últimas dos temporadas, acabó 6 y suma 31 puntos en la clasificación mundial, por los 69 de Quartararo y Rins.

"No es el resultado por el que queremos luchar, pero hoy no teníamos buenas sensaciones", admitió el catalán.

"Ya en el 'warm up' no me sentía como quería y hemos hecho un pequeño cambio que nos ha ayudado un poco, pero la velocidad de nuestros rivales era superior a la nuestra (...) Tenemos que ser más rápidos en Jerez y terminar más cerca de los líderes", añadió en referencia a la próxima carrera, el fin de semana que viene.

La carrera de Moto2 del Gran Premio de Portugal fue interrumpida este domingo por una bandera roja luego de un accidente que implicó a una decena de motos.

La aparición de la lluvia provocó la salida de pista de varios pilotos en una larga curva, con las motos cayendo una tras otra como piezas de dominó y los pilotos tratando de esquivar a las motos que caían.

Incluso uno de los motores llegó a incendiarse, pero fue rápidamente sofocado por los servicios de seguridad del circuito de Portimao (sur de Portugal).

El accidente ocurrió mientras tenía lugar la conferencia de prensa de los tres primeros pilotos de la carrera de MotoGP, que se había acabado una hora antes.

Entre los pilotos afectados, los españoles Aron Canet, que salió desde la pole, Tony Arbolino, Augusto Fernández y Alberto Arenas. Todos ellos se levantaron por su propio pie sin daños aparentes.

La carrera fue reanudada minutos después, ya sin los pilotos implicados en la caída, y el triunfo fue para el estadounidense Joe Roberts (Kalex), por delante del italiano Celestino Vietti (Kalex), líder del mundial de la categoría, y del español Jorge Navarro (Kalex).

En Moto3, el español Sergio García (GasGas) se impuso a su compatriota Jaume Masia (KTM) y del japonés Ayumo Sasaki (Husqvarna) y se coloca como nuevo líder de la categoría.

