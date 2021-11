El FC Barcelona se ilusiona en el inicio de la era Xavi

Con un acto a lo grande en el Camp Nou, donde construyó su leyenda como jugador, Xavi Hernández arrancó este lunes su etapa como técnico del Barcelona arropado por unos 10.000 aficionados que confían en que sea él quien logre devolverle al club el brillo perdido.

Al grito de "¡Xavi, Xavi!", el genial excentrocampista saltó al césped donde marcó una época, vestido ahora de traje, para firmar su contrato junto a su familia y al presidente del Barcelona, Joan Laporta.

"Muchas gracias, no me quiero emocionar, pero estoy muy ilusionado. Como os dije cuando me fui de aquí, somos el mejor equipo del mundo y el Barça necesita exigencia, no se puede empatar ni perder, aquí hay que ganar", prometió Xavi a la afición.

"Hoy es un día histórico para el Barça", añadió un sonriente Laporta poco después de rubricar el compromiso que tanto costó cerrar la semana pasada, y que acabó con el pago de la millonaria cláusula al Al-Sadd catarí, para lograr la libertad de Xavi.

La euforia del recibimiento -con un acto en el propio césped, algo inédito para un técnico-, no opacó, sin embargo, la magnitud del reto que tiene por delante el catalán. A los 41 años, y seis después de haberse marchado del club donde creció, Xavi tiene muy claro por dónde empezar.

"No hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas. Hay unas normas que hay que cumplir", explicó después ante los medios, donde volvió despegar su ideario de juego de posesión, el conocido como ADN Barça.

"Vengo con una idea muy clara, la he puesto en marcha en el Al-Sadd, y nos ha salido muy bien", refrendó respecto a sus dos años como técnico en Catar, donde conquistó varios títulos locales.

Muchos de sus ya jugadores conocen tan bien como él ese ideario, porque además de crecer en La Masía como él, compartieron parte de los 767 partidos que Xavi disputó como azulgrana, conquistando 23 trofeos, entre ellos cuatro Ligas de Campeones y ocho Ligas.

Pero mezclar amistad y trabajo no asusta al campeón del Mundo en 2010.

"Tengo amigos dentro de la plantilla", reconoció Xavi sobre Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto o Ter Stegen. "Precisamente son a estos a los que apretaré más. A los que conozco, a los capitanes, deben intentar liderar el vestuario y son muy importantes", añadió.

"Para mí es una ventaja, me pasó en el Al-Sadd y no tengo ningún problema", agregó.

Tampoco le teme Xavi a la alargada sombra de Pep Guardiola, su técnico en los años dorados del Barça y con quien resulta muy difícil no trazar un paralelismo.

El ahora técnico del Manchester City tenía 37 años, y ninguna experiencia en la élite española, cuando Joan Laporta, entonces en su primera etapa como presidente, le encargó tomar las riendas de un turbulento Barça en 2008.

"Que se me compare con Guardiola ya es un éxito", indicó Xavi sobre quien considera el mejor entrenador del mundo actualmente. "Entiendo la presión, entiendo las expectativas, sé dónde estoy, en el mejor club del mundo. Por tanto, nos hemos de exigir, autoexigir y exigir a los demás", agregó.

Aunque no quiso alimentar la comparación, Laporta reconoció la complejidad del momento que afronta ahora Xavi.

"Pienso que lo tiene difícil, tiene una situación complicada. Es un equipo que está por hacer", comentó el dirigente, que contó cómo Xavi le aseguró que podía sacarle el máximo potencial a un equipo que busca rehacerse tras la dura marcha de Messi.

El argentino ya felicitó a su amigo por hacerse con el banquillo del Barça, contó Xavi.

Inmerso en una grave crisis económica, el Barcelona es ahora noveno en la Liga y con una delicada situación en la Liga de Campeones, donde se jugará la vida antes de final de año. Los malos resultados provocaron que la directiva rescindiera el contrato del anterior técnico, Ronald Koeman, hace casi dos semanas en busca de enderezar la falta de rumbo agravada por la repentina salida del astro argentino.

Tras varios intentos fallidos, finalmente Xavi sintió que era el momento de volver a casa. Aunque otros habían llamado también a su puerta.

"Estuvimos hablando con la Confederación Brasileña de Fútbol, y la idea [que proponían] era hacer de ayudante con Tite y coger el equipo post-mundial, para el siguiente", admitió el técnico, quien dijo no haber tenido dudas de qué decisión tomar.

"Mi ilusión era venir al Barça. He esperado el momento adecuado, y creo que ahora lo es. Me siento muy preparado, me siento con mucha confianza", lanzó.

Xavi dirigirá su primer entrenamiento el martes, con un plantel plagado de bajas por lesión y sin internacionales, de viaje con sus selecciones.

Por fin, ha llegado su hora.

