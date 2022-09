El español Davidovich bate al colombiano Galán y vuelve a octavos del US Open

El español Alejandro Davidovich sacó el viernes el primer boleto masculino de los octavos de final del Abierto de Estados Unidos al vencer al colombiano Daniel Galán, que tuvo un brillante recorrido en este Grand Slam.

Davidovich, 39 de la ATP, derrotó a Galán (94) por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4 en tres horas y 15 minutos de juego en la pista 17 de Flushing Meadows (Nueva York).

El español, subcampeón en abril del Masters 1000 de Montecarlo, logró evitar el quinto set con una espectacular remontada en la cuarta manga, cuando llegó a estar 1-4 abajo y se anotó cinco juegos seguidos.

El tenista, de padres rusos, disputará el domingo su segundo cruce de octavos en este Grand Slam, donde en 2020 cayó ante el alemán Alexander Zverev.

Su rival salía del choque entre el italiano Matteo Berretini, decimotercer sembrado, y el veterano Andy Murray, ganador del US Open en 2012.

Davidovich, de 23 años, puso freno a la sorprendente trayectoria de Galán en Nueva York, donde escribió una de las mejores páginas del tenis colombiano en individuales.

El jugador de Bucaramanga, de 26 años, dio la gran campanada del día inaugural del torneo al eliminar a Stefanos Tsitsipas, cuarto sembrado, en un partido en el que humilló al griego ganando los 11 primeros juegos.

El miércoles remontó una desventaja de 1-2 ante Jordan Thompson para ser el primer colombiano que se colaba en la tercera ronda desde Mauricio Hadad en 1995.

Ante Davidovich, sin embargo, el colombiano estuvo menos afilado con el servicio, lo que le costó perder su saque en el juego inicial de cada uno de los tres primeros sets.

"No saqué muy bien hoy. Los porcentajes no fueron tan bajos pero no tenía la efectividad que usualmente tengo y eso siempre pesa, en especial en momentos clave", dijo Galán a la AFP.

"Comenzar con un 'break' abajo no es fácil y por más que lo luché y que remonté en muchos momentos, la situación cambia si arrancas normal", afirmó. "Él estuvo la mayoría del partido arriba en el marcador y eso siempre ayuda en su confianza, en su cabeza".

En caso de triunfo ante Davidovich, Galán hubiera sido el segundo tenista colombiano en alcanzar los octavos del US Open, tras Jairo Velasco en 1976, y el primero en esa instancia de un Grand Slam desde Alejandro Falla en el Roland Garros de 2011.

"En Colombia todo el mundo estaba muy pendiente y en la cancha la gente fue increíble. Estoy muy agradecido porque me sentía como jugando de local", explicó.

Galán, veloz de piernas y audaz en el golpeo, fue a remolque del español desde el inicio del partido, cuando perdió su servicio a la primera oportunidad dando margen suficiente para que Davidovich se anotara el primer set.

El segundo lo volvió a arrancar con otra pérdida de servicio pero apretó los dientes hasta quebrar por primera vez al español y luego reponerse a dos pelotas de set perdidas para rematar la manga por 7-5

Un nuevo quiebre al iniciar el tercer set rompió el ritmo ascendente de Galán y dio alas a Davidovich, que jugaba a todo o nada, con 41 golpes ganadores pero también 61 errores no forzados (por 33 y 36 de su rival).

Con el pase a octavos a la vista, Davidovich sacó el carácter para neutralizar la ventaja de Galán y evitar la quinta manga.

Davidovich se adelantó así a sus compatriotas Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, que buscarán el pase a octavos el sábado.

Sin títulos en su palmarés, Davidovich vivió su mejor momento en el pasado Masters 1000 de Montecarlo, donde cayó en la final ante Tsitsipas después de eliminar a un poco rodado Novak Djokovic.

