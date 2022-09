"El equipo es ilusionante", asegura Xavi

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró feliz este miércoles tras golear 5-1 al Viktoria Pilsen en la Champions, convencido de que "el equipo es ilusionante".

"Me ha gustado la intensidad, en ataque como en defensa, no perder pelotas tontas, hemos generado muchas ocasiones, hemos marcado muchos goles. Me quedo con la intensidad", aseguró Xavi en rueda de prensa.

"Es un gran inicio. Son tres puntos. Este es el camino", aseguró Xavi que se deshizo en elogios hacia Robert Lewandowski, autor de un triplete.

"No sé si es el mejor 9 de Europa, pero para nosotros, sí. Aparte de marcar la diferencia con goles, hace mejorar al equipo, nos ayuda en las salidas, nos da muchas soluciones en ataque, es un jugador con una madurez tremenda", aseguró el técnico azulgrana.

"Si no es el mejor, estará con Benzema, son los dos mejores. Y con Haaland. Hoy 'hat-trick' ... Es un orgullo tenerlo en la familia. Está contento, trabaja bien", dijo Xavi.

"Es una maravilla como persona, como profesional, trabajador, humilde. Es normal que la gente se emocione. Y más allá de Robert, el equipo es ilusionante. Esta es la clave del éxito", insistió el preparador azulgrana.

Preguntado por si esto supone el fin del luto por Messi, Xavi afirmó que "nunca se terminará el luto por el mejor jugador de la historia. Todo lo que daba al Barça era extraordinario. Por desgracia, se acabó".

"Hay otros futbolistas que están haciendo las cosas bien, pero no será fácil. Hay una gran plantilla, estamos muy satisfechos de cómo se trabaja. Estamos generando ilusión", afirmó el técnico.

Y entre esos jugadores está Ousmane Dembélé, del que Xavi aseguró que "la capacidad que tiene él en el uno contra uno, lo he visto en muy pocos. Está al nivel del mejor Neymar cuando estaba aquí".

"Tiene que atreverse más a tirar a puerta y marcar más, pero me alegro por él, está feliz después de haber sufrido mucho en los últimos años", insistió Xavi, que también prefiere mostrarse cauto.

"Estamos muy contentos, hay que disfrutar, pero son solo 3 puntos, era un partido en casa. Tenemos un grupo difícil, la sensaciones son muy buenas, pero es muy pronto. Tenemos que seguir siendo muy humildes", concluyó.

gr/mcd