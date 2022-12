El COI quiere "explorar medios" de reintegrar a rusos y bielorrusos, dice Bach

El Comité Olímpico Internacional quiere "explorar medios" para reintegrar a los deportistas rusos y bielorrusos, excluidos de las competiciones internacionales desde finales de febrero debido a la invasión rusa de Ucrania, anunció este miércoles su presidente Thomas Bach.

"Nosotros debemos explorar medios de superar este dilema en torno a la participación de los deportistas, para regresar a los méritos deportivos y no a las interferencias políticas", declaró el dirigente del COI ante la prensa.

Esta propuesta del COI no es nueva pero Thomas Bach no esbozó pistas ni plazos: "Eso requiere de otras consultas y están en curso, así que no hay fecha fijada", eludió.

Desde la invasión de Ucrania en plena tregua olímpica, en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín, el COI diferencia entre las "sanciones" infligidas a los estados ruso y bielorruso de las "medidas de protección" sobre los deportistas, que no son en absoluto considerados como responsables de los actos de sus gobernantes.

"No hay ningún cambio en nuestra postura. Las sanciones deben continuar vigentes", ya sea la prohibición de las banderas de los dos países y de las competiciones sobre su suelo debido a la "violación de la carta olímpica", recordó el dirigente del olimpismo.

Pero la exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos, "recomendada" por el COI a las federaciones internacionales a finales de febrero, fue siempre presentada por la instancia olímpica como una medida dirigida a proteger la integridad de las competiciones y la seguridad de los deportistas, y susceptible de ser revaluada con regularidad.

"Hemos tenido que actuar contra nuestros propios valores", haciendo "lo que nunca habíamos hecho y lo que nunca quisimos hacer, es decir, impedir a deportistas participar en competiciones únicamente a causa de sus pasaportes", reconoció Thomas Bach.

Después de un debate en el seno de la Comisión Ejecutiva del COI que se extendió por "cuatro horas" el miércoles por la mañana, el tema estará asimismo en el menú de la undécima Cumbre Olímpica el viernes en Lausana, a puerta cerrada, con representantes de federaciones internacionales y de tres comités nacionales olímpicos: los de China, Estados Unidos y Rusia.

cfe/iga/rsc