El católico Biden lidera la lucha por el aborto en Estados Unidos

Segundo presidente católico de Estados Unidos, Joe Biden tiene ahora en la defensa del derecho al aborto la posibilidad de fortalecer al partido demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Biden, que asiste a misa casi todos los fines de semana y habla a menudo de la importancia de su fe religiosa, ha caminado durante mucho tiempo sobre la delicada linea entre su partido y la iglesia Católica que se opone ferozmente al aborto.

Pero tras filtrarse el borrador de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se anula el derecho nacional al aborto consagrado en la sentencia Roe v. Wade de 1973, la presidencia de Biden puede ahora quedar marcada en parte por esta controvertida cuestión.

"Creo que el derecho de la mujer a elegir es fundamental... y la imparcialidad y estabilidad de nuestro derecho exigen que no se anule", dijo Biden en un comunicado que coloca al aborto como un pilar decisivo en las próximas elecciones.

Si la Corte cede a los estados el poder sobre el aborto, entonces la decisión de lo que suceda luego "recaerá en los votantes".

Con cuatro décadas en el Senado, ocho años como vicepresidente con Barack Obama y ahora en su segundo año como presidente, no sorprende que la posición de Biden sobre el aborto haya fluctuado.

Parecería que, aunque se muestra tibio, Biden se comprometió plenamente con la línea de su partido que respalda el derecho al aborto en todo el país. Ese derecho acabará si se aprueba el proyecto de sentencia judicial.

En su libro de 2007, "Promises to Keep", Biden escribió que se oponía "personalmente" al aborto, pero que no tenía el "derecho a imponer" su postura a la sociedad.

Desde que entró a la Casa Blanca en 2021, apoyó medidas a favor del aborto, como levantar el veto a la financiación del gobierno a proveedores de servicios sanitarios de todo el mundo que practiquen o asesoren sobre el aborto.

Pero también trató de mantener una distancia simbólica, por ejemplo, alejándose casi por completo de la propia palabra "aborto" al menos hasta el martes, cuando estalló la bomba política que supone el proyecto de sentencia de la Suprema Corte.

"Es la primera vez, que yo sepa, que una declaración suya utiliza la palabra 'aborto', la cual es importante desestigmatizar", dijo Morgan Hopkins, de All Above All, un grupo que apoya el acceso al aborto.

Con las elecciones de noviembre en el horizonte, los índices de aprobación de Biden están estancados en en el débil rango del 40%.

La mayoría de las encuestas muestran a los demócratas perdiendo en la Cámara de Representantes, así como en el Senado, donde incluso ahora sólo tienen un voto más.

Un desastre electoral a mitad de su mandato, aumenta la posibilidad de que los restantes dos años sean una pesada carga con un Congreso controlado por los republicanos y, además, con la postura de frenar el trabajo del gobierno con investigaciones y obstrucciones legislativas.

La Casa Blanca sostiene que Biden hizo un buen trabajo dirigiendo la batalla en Estados Unidos contra el covid y que ahora tiene un fuerte liderazgo en la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania.

Pero con la inflación en el nivel más alto de los últimos 40 años y los partidarios de la línea dura del expresidente Donald Trump que siguen impulsando teorías conspirativas que desacreditan la democracia estadounidense, el ambiente es agrio y los demócratas pueden parecer sin rumbo.

La posible desaparición de Roe v. Wade puede ofrecer un salvavidas.

"La opinión que se filtró podría galvanizar el apoyo a los candidatos demócratas y quizás permitir que los demócratas conserven sus ajustadas mayorías en el Senado y la Cámara" de Representantes, dijo Carl Tobias, profesor de la escuela de Derecho de la Universidad de Richmond.

Tobias señaló que la inusitada revelación del borrador de la sentencia de la Corte, muestra la volatilidad del momento y "podría exacerbar las consecuencias políticas al galvanizar a la oposición".

sms/to/gm/cjc