El camino de los finalistas del Mundial: Argentina creció cada día, Francia mantuvo su nivel

Francia y Argentina, las selecciones finalistas, han vivido caminos diferentes en este Mundial, con una fase de grupos bastante tranquila para los 'Bleus', que se aseguraron el pase a octavos en la segunda fecha, y más complicada para la 'Albiceleste'.

Los franceses, que vivieron una cascada de bajas de futbolistas importantes, tranquilizaron pronto a los suyos con su goleada 4-1 a Australia en el debut, misma fecha en que Argentina cayó sorpresivamente 2-1 contra Arabia Saudita.

Pero los jugadores de Didier Deschamps no se fían del equipo al que derrotaron en los octavos de Rusia-2018 (4-3). Argentina, con un Messi brillante, mejora partido a partido, como atestigua su demostración de fuerza contra Croacia en semifinales (3-0).

. FASE DE GRUPOS:

La preocupación se instala en la selección francesa a causa de bajas importantes (Karim Benzema, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Presnel Kimpembe...). Pero el equipo responde de la mejor manera al golear 4-1 a Australia en el debut. Y Olivier Giroud, que pasa de suplente a titular por la baja del Balón de Oro de 2022, hace un doblete.

Luego de confirmar las buenas sensaciones contra Dinamarca (2-1), Deschamps hace rotaciones contra Túnez. Quizá demasiadas: con nueve cambios con respecto al duelo con los daneses, unos 'Bleus' desorganizados caen ante los tunecinos (1-0).

. OCTAVOS DE FINAL: Francia derrota a Polonia 3-1

Francia saca la artillería. El hombre récord Giroud, que marca su 52º gol con la selección -uno más que Thierry Henry-, y Kylian Mbappé con un doblete dejan sin opciones al cuadro de Robert Lewandowski.

. CUARTOS DE FINAL: Francia derrota a Inglaterra 2-1

Primer obstáculo importante para los 'Bleus'. Aunque no parten como grandísimos favoritos, ganan a una desafortunada Inglaterra, gracias a la juventud de Aurélien Tchouaméni y a la experiencia de Giroud. El equipo parece menos sólido que en 2018 pero también, quizás, más vistoso.

. SEMIFINALES: Francia derrota a Marruecos 2-0

Golpeada o incluso roma pero a la vez resistente, Francia se dobla pero no se rompe. Los galos eliminan a los 'Leones del Atlas' por 2-0 y alcanza su segunda final consecutiva. Los 'Bleus' logran abrir pronto el marcador con un tanto de Théo Hernandez (5). Después de un partido duro, Randal Kolo Muani, que acaba de ingresar al terreno de juego, abrocha la victoria para los suyos (79).

. FASE DE GRUPOS

Argentina, que partía como una de las favoritas, abre su camino catarí en el minuto 10 de su debut contra Arabia Saudita con un penal de su astro Messi. Pero la presión saudita confunde a los argentinos y los chicos de Hervé Renard logran una de las mayores sorpresas de este Mundial al vencer 2-1.

Argentina debe superar este contratiempo en una llave C que no es un paseo. Hasta la última media hora no inclina a México y más tarde rinde a Polonia por 2-0 luego de que Messi fallara un penal.

. OCTAVOS DE FINAL: Argentina derrota a Australia 2-1

A Argentina le gusta pasarlo mal. Domina 2-0 gracias a un fantástico gol de rosca de Messi y a un error del arquero australiano Mathew Ryan, pero la 'Albiceleste' permite que los 'Socceroos' recorten distancias en el minuto 77 y goza de ocasiones para empatar, aunque al final no se concretan.

. CUARTOS DE FINAL: Argentina derrota a Países Bajos en penales, luego de empatar 2-2

A pesar de la calidad de Messi, asistente y goleador (de penal), Argentina, como frente a los australianos, permite que los neerlandeses igualen 2-2. Al final decide la tanda de penales en favor de los sudamericanos.

. SEMIFINALES: Argentina derrota a Croacia 3 - 0

Primer partido tranquilo para Argentina, pues no da ninguna opción a una Croacia agotada y con un Lionel Messi estratosférico. El motor albiceleste, traqueteante al inicio del torneo, parece ahora funcionar a la perfección.

Fase de grupos - Llave D

Francia - Australia 4-1

Francia - Dinamarca 2-1

Francia - Túnez - 0-1

Francia termina 1ª

Octavos de final: Francia - Polonia 3-1

Cuartos de final: Francia - Inglaterra 2-1

Semifinales: Francia - Marruecos 2-0

Fase de grupos - Llave C

Argentina - Arabia Saudita 1-2

Argentina - México 2-0

Argentina - Polonia 2-0

Argentina termina 1ª

Octavos de final: Argentina - Australia 2-1

Cuartos de final: Argentina - Países Bajos 2-2, Argentina gana en la tanda de penales (4-3)

Semifinales: Argentina - Croacia 3-0

