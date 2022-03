El británico Elton John cumple 75 años

La estrella del pop británico Elton John cumple este viernes 75 años y lo celebra con el lanzamiento en plataformas de streaming de una nueva versión del album "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits".

El cantante, cuyo verdadero nombre es Reginald Dwight, nació el 25 de marzo de 1947 en los suburbios del noroeste de Londres. En 1998, fue nombrado caballero por la reina Isabel II por su contribución a la música y su implicación en la lucha contra el sida.

Durante más de cinco décadas de carrera, "Sir Elton" ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo.

"No soy en general propenso a mirar atrás ni a ponerme nostálgico, pero 75 años es un cumpleaños muy importante", declaró el autor de éxitos como "Your Song", "Crocodile Rock" y "Candle In The Wind".

"Me siento increíblemente afortunado, a los 75 años, de seguir amando tanto lo que hago; sentirme tan estimulando por la música y feliz de tocarla, escucharla y hablar de ella todos los días", agregó el cantante cuyo ascenso a la fama relata la película "Rocketman" (2019).

Elton John, que lanzó una gira mundial de despedida llamada "Farewell Yellow Brick Road" (adiós al camino de ladrillo amarillo), asegura que "la emoción de tocar en directo es tan increíble como hace 50 años" y tiene "mucho que transmitir a la próxima generación de fans y artistas".

Con motivo de su cumpleaños, publica una versión digital remasterizada de su álbum de éxitos "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits" en plataformas de streaming con sonido envolvente Dolby Atmos.

El año pasado, su canción "Cold Heart", a dúo con la cantante Dua Lipa, alcanzó el número uno en la lista de singles más vendidos del Reino Unido, al igual que "Merry Christmas", una colaboración con Ed Sheeran lanzada las pasadas navidades.

Conocido por sus excéntricos trajes, el cantante ya había emprendido una gira de despedida en 2018, con más de 300 conciertos en tres años por todo el mundo, pero fue interrumpida por la pandemia de coronavirus.

Después, en octubre de 2021, tuvo que posponer la gira tres meses debido a una operación de cadera.

Y en enero, canceló dos conciertos programados en Dallas, en el sur de Estados Unidos, tras dar positivo al covid-19.

