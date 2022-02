El bobsleigh jamaicano, una historia de película

En los Juegos Olímpicos de Invierno, el bobsleigh y Jamaica remiten inmediatamente en el imaginario colectivo a "Cool Runnings", la comedia estadounidense dirigida en 1993 por Jon Turteltaub. Al equipo actual de la isla caribeña le gustaría escribir una 'secuela' con su actuación en Pekín-2022.

"Ellos nos inspiraron y nosotros vamos a inspirar a la nueva generación", declaró Ashley Watson tras los entrenamientos de doble del jueves, donde terminó sucesivamente 24º y 25º.

La película de 1993 fue conocida con distintos nombres en el mundo ("Jamaica bajo cero" principalmente en Latinoamérica, "Elegidos para el triunfo" en España) y se hace eco de una historia que dio la vuelta al mundo en 1988, cuando los jamaicanos Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris y Chris Stokes lograron la hazaña de clasificarse para los Juegos de Invierno de Calgary (Canadá) en la categoría de cuádruple.

Fue un motivo de orgullo nacional para una isla sin tradición en los deportes de invierno y mucho más conocida por los velocistas en el atletismo.

Los jamaicanos causaron sensación en la cita de Calgary y terminaron en el 30º puesto en la prueba de doble y tuvieron que abandonar en la de cuádruple, tras una caída en la tercera de las cuatro mangas.

La epopeya y su historia de superación llevó a Disney a preparar su adaptación cinematográfica.

La película se estrenó en 1993 en Estados Unidos y luego en el resto de países. Fue un éxito de taquilla y relanzó la carrera de la leyenda del reggae Jimmy Cliff, intérprete de la canción 'I can see clearly now'.

Este año, en los Juegos de Pekín, Jamaica tendrá un equipo de cuádruple, por primera vez desde la edición de 1998. Su piloto Shanwayne Stephens estará también a los mandos del doble, que entra en liza el lunes.

Jazmine Fenlator-Victorian competirá, por su parte, en monobob, una disciplina que el domingo se estrena en unos Juegos Olímpicos.

La pista de Yanqing es toda una desconocida para ellos.

"Era solamente nuestra quinta y sexta vez en la pista, no estuvimos en la competición de test de octubre", cuenta Stephens.

"Todavía tenemos cuatro entrenamientos y luego será la carrera. Es uno de los numerosos retos para un país pequeño como el nuestro. No tenemos los medios para viajar y hacer la competición de test, la temporada completa y los Juegos", añade.

Stephens, de 31 años, vive en Peterborough (Reino Unidos), donde su familia se instaló en 2002.

Durante el confinamiento de 2020, en el inicio de la pandemia del covid-19, intentó mantenerse en forma con unas pesas de fabricación casera y empujando el coche Mini de su novia en el aparcamiento, ante el cierre de los gimnasios y de las instalaciones deportivas.

"Todo lo que hemos hecho nos ayudó a clasificarnos para los Juegos. Es fantástico haber podido clasificarnos para estos Juegos habiéndonos reencontrado por primera vez en septiembre", señaló.

En su día a día es tirador de élite de la Royal Air Force (RAF) e intenta aportar su "precisión" y "sentido de la organización" al equipo.

"Los chicos os dirán que soy a veces un poco obsesivo", sonríe.

En los Juegos, su objetivo es limitado. "Cuatro mangas sólidas serían un buen trampolín para lo que venga después", afirma.

Los jamaicanos quieren aportar una nota de color y de ambiente a los Juegos de Pekín, como ya hicieron en la ceremonia de apertura, donde bailaron "para ir entrenando a la gente", según Stephens.

"Hemos recibido mensajes de todo el mundo, no solamente de Jamaica. La gente nos dice que van a animarnos, tanto como a su propio país", celebra.

"Estamos deseando que Jamaica y los fans de Cool Runnings estén orgullosos de nosotros", aseguró.

