El Barcelona retrasa el título del Real Madrid

El Barcelona ganó 1-0 en el campo de la Real Sociedad en la 33ª jornada liguera para colocarse segundo de la clasificación y seguir retrasando el título que acaricia el Real Madrid.

Un gol de Pierre-Emerick Aubameyang (10) dio la victoria al Barcelona, que tendrá la opción de sumar otros tres puntos si gana al Rayo Vallecano el domingo en un partido aplazado de la 21ª jornada liguera.

El Barça dio un nuevo paso para tratar de quedarse con el segundo puesto del campeonato, ante lo complicado de alcanzar a los merengues, líderes con 15 puntos de ventaja sobre los azulgranas.

"Son 3 puntos importantísimos, pero no estoy satisfecho con el partido. Con la primera parte si, pero luego no, hasta el minuto 28 de la segunda, no hemos tenido una posesión en campo contrario", dijo el técnico del Barça, Xavi Hernández, tras el encuentro.

La Real en cambio sufrió un tropiezo en sus aspiraciones de meterse en puestos de Champions, que tiene a seis puntos.

El Barça salió al campo dispuesto a borrar la derrota sufrida en la anterior jornada con el Cádiz (1-0), adelantándose pronto con un remate de cabeza de Aubameyang a centro de Ferran Torres (10).

El equipo azulgrana se aplicó en la presión ante una Real Sociedad que defendía muy arriba, favoreciendo las llegadas por las bandas de Ousmane Dembélé o Jordi Alba.

El extremo francés volvió a ser uno de los hombres más desequilibrantes del Barça, que este jueves recuperó a Gerard Piqué en el eje de la defensa superados sus problemas musculares.

La Real Sociedad trató de llevar el peso del encuentro, pero el Barça se mostraba más peligroso en sus llegadas en la primera parte con disparos peligrosos de Ferran (39) y Aubameyang (40).

Los locales pudieron empatar en un remate algo desviado de Isaak (44) antes del descanso, tras el que la Real salió reactivada poniendo más intensidad en su juego.

El noruego Alexander Sorloth envió a las nubes un remate franco en boca de gol (47), antes de sacarse un disparo cruzado que sacó con desvió el meta azulgrana Marc-André Ter Stegen.

El Barça dio un paso atrás en el segundo tiempo ante el renovado empuje de los locales, que llegaban mejor obligando al Barça a jugar en su campo.

"La primera parte hemos estado bastante bien, en la segunda no", admitió Xavi, insistiendo en que "hemos sufrido mucho, nos han dominado en muchos momentos".

De jugar cómodo en el primer tiempo, el Barça pasó al sufrimiento y a achicar balones apoyado en la buena actuación de Ter Stegen, que sacó una mano salvadora a un disparo que se colaba de Adnan Januzaj (68).

El Barça sólo lograba llegar en contados contraataques sin lograr inquietar demasiado la meta defendida por Remiro.

Gavi pudo aumentar la cuenta visitante con un disparo a la altura del punto de penal que se fue desviado (74).

En los últimos minutos, el Barça aguantó el acoso de la Real para acabar llevándose una trabajada victoria, con la que desbancó al Sevilla del segundo puesto liguero.

El equipo andaluz se había aupado unas horas antes a ese puesto al ganar 3-2 al Levante 3-2 con doblete de Jesús Manuel 'Tecatito' Corona.

El mexicano abrió el marcador de cabeza (14), José Luis Morales igualó de penal (22), pero el mexicano del Sevilla repitió con un globo sobre el portero rival (27) y Jules Koundé cerró la cuenta andaluza de cabeza (81).

Al filo del final, Roberto Soldado puso el 3-2 (87) animando a un Levante que no pudo completar la remontada.

Los sevillistas dominaron el encuentro en la primera parte haciéndose los amos del balón, pero el Levante, necesitado de puntos, reaccionó en la segunda, aunque se encontró con la buena defensa sevillista.

En los otros partidos del día, el Cádiz cayó 3-2 ante el Athletic de Bilbao y sigue asomado a los puestos de descenso, mientras el Rayo Vallecano ganó 1-0 al Espanyol.

gr/iga