El Barcelona anuncia acuerdo con el Sevilla para fichar a Koundé

El Barcelona y el Sevilla anunciaron que han llegado a "un principio de acuerdo" para el pase del francés Jules Koundé al equipo catalán, este jueves en sendos comunicados.

"El FC Barcelona y el Sevilla FC llegaron a un principio de acuerdo para el traspaso de Jules Olivier Koundé, pendiente de la firma de los contratos y de que el jugador pase la revisión médica", escribió el Barça en un breve texto, sin dar más informaciones sobre la operación, ni sobre la cantidad a pagar por el traspaso ni sobre la duración prevista del contrato.

El Sevilla también emitió un texto en el que hablaba de ese principio de acuerdo, sin facilitar detalles sobre el contenido del mismo: "El Sevilla FC y el FC Barcelona han alcanzado un principio de acuerdo para el traspaso de Jules Koundé al conjunto azulgrana, a expensas de que el central galo supere el reconocimiento médico en las próximas horas y formalice su contrato con el equipo catalán".

Según la prensa española, el coste de la opeación se elevaría a unos 50 millones de euros (50,8 millones de dólares), con 10 millones de euros (10,15 millones de dólares) de bonificaciones.

Koundé (23 años) llegó en 2019 al Sevilla y desde entonces jugó 133 partidos con el equipo andaluz, firmando nueve tantos, señaló el Sevilla al hacer balance de la estancia del jugador en sus filas.

Será el quinto fichaje del club azulgrana en lo que va de mercado de pretemporada, tras las llegadas de Robert Lewandowski (ex Bayern de Múnich), Raphinha (ex Chelsea), Franck Kessié (ex AC Milan) y el central danés Christensen (ex Chelsea).

El Barça renovó además recientemente al francés Ousmane Dembélé, que se comprometió hasta 2024.

bur-gr/dr