El Barça sobrevive en la Europa League, Nápoles y Dortmund eliminados

El FC Barcelona ganó brillantemente 4-2 en Nápoles y eliminó así este jueves al equipo italiano en el 'playoff' de acceso a octavos de final de la Europa League, un objetivo que no pudo conseguir otro de los favoritos, el Borussia Dortmund, que no pudo remontar ante los Glasgow Rangers.

Entre los españoles, únicamente la Real Sociedad, derrotada 3 a 1 en casa por el RB Leipzig, quedó eliminada. Tanto Barça como Sevilla y Betis accedieron a los octavos.

No lo tenía sencillo el Barcelona, que en la ida en el Camp Nou había empatado 1-1 con el Nápoles, otro de los pesos pesados del torneo.

El desenlace tenía que darse en el estadio Diego Maradona, en suelo italiano, pero allí el equipo de Xavi Hernández estuvo sólido desde el principio y antes del cuarto de hora ya se había adelantado con tantos de Jordi Alba (8) y Frenkie De Jong (13).

Lorenzo Insigne (23), de penal, dio esperanzas de remontada a los napolitanos, pero Gerard Piqué (45) puso de nuevo distancias antes del descanso y Pierre Emerick-Aubameyang (59) amplió la cuenta después. Matteo Politano (87) solo pudo maquillar la derrota italiana en la recta final.

"Es una victoria muy importante que nos da mucha moral, mucha confianza, pero hay que seguir trabajando sabiendo que hay cosas que las sensaciones son muy buenas", celebró Xavi.

También selló su pasaje a octavos el Sevilla, el 'rey de la Europa League' con su récord de seis títulos en la competición, aunque en su caso lo hizo pese a perder 1-0 en el terreno del Dinamo de Zagreb.

El equipo andaluz hizo buena la victoria 3-1 de la ida en España para contrarrestar el tanto de penal de Mislav Orsic, de penal en el 65.

El Betis tenía su eliminatoria ante el Zenit ruso encarrilada tras ganar 3 a 2 en la ida como visitante. En la vuelta, los verdiblancos resistieron con un 0-0 en casa.

En el descuento, el Zenit anotó por medio de Dmitri Chistyakov (90+1), pero su gol fue anulado tras una revisión en el VAR.

La mala noticia del día para el fútbol español la protagonizó la Real Sociedad, que en la ida en Alemania había igualado 2-2 pero en la vuelta en San Sebastián perdió 3 a 1 en San Sebastián ante un RB Leipzig ambicioso.

Los goles del equipo de la extinta RDA fueron conseguidos por el húngaro Willi Orban (39), el portugués André Silva (59) y el sueco Emil Forsberg (88 de penal).

Martín Zubimendi (65) había acortado para los vascos, que no pudieron evitar el adiós al segundo torneo europeo.

Junto a la del Nápoles, la otra gran eliminación del jueves en la Europa League fue la del Borussia Dortmund, segundo de la Bundesliga, que empató 2-2 en el terreno del Glasgow Rangers, pero terminó pagando la derrota 4 a 2 de la ida en Alemania.

"No estamos al nivel que queríamos. Es muy decepcionante, debemos aceptar las críticas", declaró el entrenador del Dortmund, Marco Rose.

En otras eliminatorias del 'playoff', el Oporto portugués eliminó a la Lazio italiana (2-2, global de 4-3) y el Atalanta italiano al Olympiakos griego (3-0, global de 5-1).

El Sporting de Braga ganó 2-0 al Sheriff, forzó la prórroga y su pulso terminó en los penales, donde los portugueses eliminaron a los moldavos.

Más allá de los resultados deportivos, en los partidos del jueves en la Europa League hubo algunos recuerdos al ataque de Rusia sobre Ucrania, lanzado este jueves.

Nápoles y Barça mostraron antes del partido una pancarta en la que se leía "Stop War" (Paren la guerra".

Por su parte, el internacional ucraniano Ruslan Malinovskyi firmó un doblete en la victoria 3 a 0 del Atalanta en Grecia ante el Olympiakos.

Tras conseguir el segundo tanto del equipo de Bérgamo y el primero de su cuenta particular, Malinovskyi se dirigió hacia las cámaras y levantó su camiseta para mostrar otra en la que se podía leer "No War In Ukraine" (No a la Guerra en Ucrania).

