El AS Cavaly haitiano se retira de la Liga de Campeones de Concacaf

El club haitiano AS Cavaly ha notificado a la Concacaf que no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para su partido de octavos de final de la Liga de Campeones contra el New England Revolution y que decidió retirarse formalmente del torneo.

Debido a la decisión tomada por el AS Cavaly, el New England Revolution avanza sin jugar a cuartos de final del torneo continental, donde se enfrentará al ganador de la serie de octavos entre Pumas de Mexico y Deportivo Saprissa de Costa Rica.

El retiro de AS Cavaly del torneo se remitirá al Comité Disciplinario de Concacaf, según dijo el organismo continental en un comunicado.

Cabe destacar que tanto la ida (18 de febrero) como la vuelta (22 de febrero) de los octavos de final entre el Cavaly y el Revolution iban a disputarse en Estados Unidos, en el Gillete Stadium de Foxborough, Massachusetts.

