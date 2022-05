El argentino Castaño contra Charlo, una revancha por todos los títulos de superwelter

Tras su controvertido empate en 2021, el argentino Brian Castaño volverá a enfrentar el sábado al estadounidense Jermell Charlo en uno de los combates más esperados del año, cuyo ganador será el primer campeón indiscutido del peso superwelter.

El invicto Castaño, de 32 años, tiene la oportunidad de convertirse en el sexto campeón indiscutido de una división en la era de los cuatro cinturones, que arrancó hace casi dos décadas, y el primero del boxeo sudamericano.

El argentino, actual monarca de superwelter (154 libras - 69,8 kilos) de la OMB (Organización Mundial de Boxeo), siempre se ha reivindicado ganador de la primera pelea ante Charlo, celebrada en julio de 2021 en San Antonio (Texas).

El combate concluyó con un empate en fallo dividido que permitió que Charlo, el gran favorito a priori, conservara sus cinturones de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

En las tarjetas del controvertido fallo, un juez vio un empate por 114-114, otro dio el triunfo a Castaño 114-113 y el tercero a Charlo por un abultado 117-111.

A dos días de verse otra vez sobre el ring en Carson (California), ambos púgiles calentaron la pelea asegurando que esta vez la finalizarán por la vía rápida.

"Mi único error entonces fue no cerrar", afirmó Charlo ante los medios. "Yo noqueo a gente, es por lo que se me conoce".

"No me importa que diga que me va a noquear", le respondió Castaño. "Yo le espero tranquilo a ver si aguanta los 12 asaltos".

"En la primera pelea yo me sentí ganador y esto me motiva para salir victorioso en la revancha", recordó. "Esta vez no lo quiero dejar en las manos de los jueces".

Castaño, que tiene un balance de 17 victorias (12 nocauts) y dos empates sin derrotas, dijo estar más confiado en su victoria al pelear ahora lejos de Texas, donde Charlo se crió y sigue residiendo.

"Lo que aprendí del anterior combate es a no ir a pelear de vuelta a la casa de él, que es lo que realmente condicionó la primera pelea", afirmó 'El Boxi'.

California "sigue siendo su casa, yo sigo siendo visitante, pero estoy más tranquilo de pelear en un lugar, entre comillas, más neutro", apuntó el púgil, alentado por aficionados argentinos en la conferencia.

El desempate estaba programado para celebrarse en marzo pero fue pospuesto debido a una lesión de bíceps sufrida por el púgil de Isidro Casanova (Buenos Aires) durante sus entrenamientos.

Charlo, de 31 años, puso primero en duda la existencia de la lesión pero el jueves le agradeció el retraso con ironía.

"Gracias, Castaño, por darme más tiempo para prepararme. Voy a ser más fuerte, más rápido y más inteligente que nunca", le espetó.

El estadounidense, hermano gemelo de Jermall Charlo, actual campeón de peso medio del CMB, volverá a ser el favorito de las apuestas cuando suba al cuadrilátero del Dignity Health Sports Park.

Charlo cuenta con un registro de 34 triunfos (18), un empate y una única derrota, encajada ante su compatriota Tony Harrison en 2018.

Un año después, Charlo le ganó la revancha a Harrison, haciéndose con el título del CMB, y en 2020 noqueó al dominicano Jeison Rosario para arrebatarle sus cetros de la AMB y FIB.

Castaño, entrenado por su padre Carlos, mantiene el cinturón de la OMB desde que 15 meses atrás venció por decisión unánime al brasileño Patrick Teixiera.

Fue el segundo título de campeón que conquistaba el argentino, luego de haber ganado en el pasado la faja de la AMB.

gbv/ol