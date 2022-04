El antiguo 'barón del bitcóin' quiere crear una agencia de calificación de criptodivisas

Mark Karpelès, exresponsable de la operadora de bitcoines Mt.Gox que quebró en 2014 tras un robo, quiere lanzar una agencia de calificación en el sector de las criptodivisas.

"He experimentado casi todos los problemas que puede encontrar una plataforma de intercambio (...), he acumulado mucha experiencia en criptodivisas. Mi objetivo es que [lo que pasó con Mt. Gox] no vuelva a suceder", dijo el lunes el empresario francés, que vive en Japón, en una conferencia de prensa en Tokio.

A principios de 2014, un robo de bitcoines que tenían un valor de casi 470 millones de dólares obligó a Mt. Gox declararse en quiebra. En ese momento, la empresa japonesa era la principal plataforma mundial de transacciones en esta moneda virtual.

Karpelès, conocido en su día como el "barón del bitcóin" pasó casi un año en prisión preventiva en Japón, donde se sospechaba que había malversado fondos en beneficio propio.

Siempre se declaró inocente y finalmente fue condenado en 2019 a dos años y medio de prisión en suspenso por manipular datos electrónicos, aunque fue absuelto de la mayoría de los demás cargos. Su condena fue confirmada en apelación en 2020.

Ahora quiere lanzar Ungox en el tercer trimestre de 2022, que evaluará los niveles de riesgo de diferentes plataformas y proyectos en criptomonedas.

"Queda mucho por hacer en materia de seguridad" en las transacciones de criptodivisas, subrayó Karpelès el lunes, citando el reciente robo de unos 600 millones de dólares de la red Ronin, utilizada para el juego online Axie Infinity.

