El acuerdo nuclear con Irán es "inminente", según Israel

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo el domingo que un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán es "inminente" y advirtió que sería "frágil" en comparación con el anterior, alcanzado en 2015.

Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní se reanudaron en noviembre en Viena (Austria) tras una larga pausa.

El objetivo es que Estados Unidos vuelva a participar en el acuerdo de 2015 que debía impedir que Teherán se hiciera con una bomba atómica, algo que la República Islámica siempre negó.

Estados Unidos abandonó el acuerdo en 2018 bajo el mandato del presidente Donald Trump, restableciendo sus sanciones. Como respuesta, Irán empezó a incumplir gran parte de las restricciones que había acordado imponer a sus actividades nucleares.

Israel, aliado de Estados Unidos y enemigo declarado de Irán, considera que Teherán y su programa nuclear son una amenaza para su seguridad y la de Oriente Medio.

Por ello se opuso al acuerdo de 2015 porque, según Israel, el levantamiento de las sanciones contra la República Islámica previsto en el texto le permitía armarse todavía más.

"Un nuevo acuerdo podría ser inminente (...) Sería más frágil que el anterior", dijo Bennett antes de la reunión semanal del gobierno en Jerusalén.

Israel se está preparando "para el día después [del acuerdo] a todos los niveles", añadió.

"El terrorismo iraní nos pone en peligro a nosotros y a otros países de la región (...) El Estado de Israel se está preparando para el día después [de la conclusión del acuerdo] para garantizar la seguridad de sus ciudadanos con nuestros propios medios", añadió.

El Primer Ministro israelí retomó el tema el domingo por la noche durante una intervención en una conferencia de organizaciones judías estadounidenses.

"El principal problema de este [nuevo] acuerdo es que en dos años y medio (...) Irán podrá desarrollar, instalar y poner en marcha centrifugadoras nucleares", denunció en un discurso.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, declaró el domingo en una conferencia de seguridad en Múnich que "deben tomarse todas las medidas para garantizar que Irán no pueda convertirse nunca en un Estado al borde del [arma] nuclear".

"El mundo nunca debe permitirlo e Israel nunca lo permitirá", añadió Gantz, cuyo país está considerado por los expertos como la única potencia nuclear de Oriente Medio.

El acuerdo de 2015 levantó las sanciones económicas internacionales a Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear para evitar que consiga una bomba atómica.

Las conversaciones de Viena se celebran entre los iraníes y los demás firmantes del acuerdo (China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido), con la participación indirecta de Estados Unidos.

Los diputados iraníes pidieron el domingo a su gobierno que obtenga "garantías" de los países occidentales que participan en las negociaciones, según la agencia oficial de noticias Irna.

En una declaración dirigida al presidente Ebrahim Raisi, los firmantes pidieron a los "tres países europeos y a Estados Unidos" garantías de que no iniciarían un procedimiento de retirada y de que no restablecerían las sanciones contra Irán si Teherán no cumple sus compromisos.

Ebrahim Raisi tenía previsto llegar el lunes a Catar, que suele actuar como mediador, para discutir el acuerdo nuclear, según fuentes cataríes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el sábado a su homólogo iraní que Irán debe "aprovechar ahora" la oportunidad de preservar el acuerdo de Viena, según informó la presidencia francesa.

Por su parte, Estados Unidos informó el jueves de un "progreso sustancial" en Viena, diciendo que era posible un acuerdo "en los próximos días".

