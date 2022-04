El presidente Joe Biden dijo el jueves que Estados Unidos no permitirá que Rusia use el "chantaje del gas" para presionar a los aliados europeos y socavar las sanciones impuestas a Moscú por su invasión a Ucrania.

"No permitiremos que Rusia intimide o chantajee para eludir estas sanciones. No permitiremos que use su petróleo y gas para evitar las consecuencias de su agresión", afirmó Biden.

