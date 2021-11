EEUU indemnizará con USD 130 millones a familiares del tiroteo de Parkland por negligencia del FBI

Estados Unidos tiene que indemnizar con 130 millones de dólares a familiares y víctimas del tiroteo de Parkland porque la policía federal (FBI) no investigó información que tenía potencial para haber evitado la tragedia, informó este lunes el diario The New York Times.

El día de San Valentín de 2018, Nikolas Cruz abrió fuego en su antiguo instituto de Parkland (Florida) con un rifle semiautomático AR-15, matando a 17 personas e hiriendo a unas 15 más en la que fue una de las peores masacres escolares de Estados Unidos.

Para llevar a cabo su ataque, Cruz, que entonces tenía 19 años, había comprado legalmente un rifle de asalto a pesar de su historial psiquiátrico.

El FBI admitió tras el tiroteo que no había investigado dos pistas que habían recibido sobre él.

El propietario de un canal de YouTube denunció cinco meses antes del tiroteo un comentario que un internauta llamado "nikolas cruz" había dejado a uno de sus vídeos en el que decía que se convertiría en "un tirador escolar profesional".

Luego, en enero de 2018, seis semanas antes de la matanza, una mujer llamó al FBI para denunciar que Cruz estaba mostrando en Instagram las armas y municiones que acumulaba.

"Sé que va a explotar", advirtió, diciendo que temía que "se colara en una escuela y empezara a disparar", según The New York Times.

La admisión de este error por parte del FBI provocó que las familias de las víctimas presentaran una demanda en su contra por negligencia, recuerda el diario.

Cruz se declaró culpable a mediados de octubre de 17 cargos de asesinato y dijo estar "arrepentido". Los fiscales han dicho que pedirán la pena de muerte para el autor de la masacre.

