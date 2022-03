EEUU golea 5-1 a la ya eliminada Panamá y acaricia el billete a Catar-2022

Con un triplete de su estrella Christian Pulisic, Estados Unidos goléo este domingo 5-1 a Panamá y dio un paso de gigante hacia el Mundial de Catar-2022 mientras la selección centroamericana se quedó fuera de la pelea por los boletos.

Pulisic, delantero del Chelsea, convirtió dos goles de penal en los minutos 17 y 45 y otro en el 65, mientras Paul Arriola en el 23 y Jesús Ferreira en el 27 anotaron también para Estados Unidos, mientras Aníbal Godoy descontó para Panamá en el 86.

Con esta goleada ante su afición en Orlando (Florida), Estados Unidos se mantiene en el segundo lugar de las eliminatorias de la Concacaf con 25 puntos y tiene casi en su mano uno de los tres boletos directos de la Concacaf.

"En una noche en la que necesitábamos conseguir una victoria contundente, lo hicimos", se felicitó el seleccionador Gregg Berhalter. "Panamá estaba luchando por su vida y los chicos hicieron un gran trabajo".

El equipo norteamericano solo tiene que evitar una catastrófica goleada (perder por al menos 6 goles) en la última jornada ante Costa Rica en San José para celebrar el pase.

El líder Canadá (28 puntos), gran sorpresa de las eliminatorias, fue este domingo el primero en clasificar mientras México ostenta el tercer billete con 25 puntos.

Costa Rica, con 22 unidades, ocupa la cuarta plaza, que da derecho a un repechaje ante un equipo de Oceanía.

Panamá, por su parte, se queda en el quinto puesto con 18 unidades y ya no tiene opciones ni siquiera de alcanzar el cupo del repechaje, frustrando el sueño de clasificar a su segundo Mundial después del de Rusia-2018.

Un abatido Thomas Christiansen, seleccionador panameño, reconoció que la eliminación "ha hecho mucho daño" y tardarán en reponerse de ella pero expresó su voluntad de seguir al mando del equipo.

"Yo ya he demostrado que quiero quedarme, así se lo he hecho saber a la federación incluso a mis agentes, que no recibieran ofertas de nadie porque mi primera opción es Panamá. Vamos a ver cómo va, más no puedo decir", afirmó el ex jugador hispano-danés.

Todavía traumado por el fracaso de la clasificación a Rusia-2018, Estados Unidos disfrutó el domingo de su mejor noche de las eliminatorias ante una versión muy floja de Panamá.

El juego se le puso de cara al equipo local con la primera diana de Pulisic, que convirtió un penal cometido por Michael Murillo con un manotazo en la cara sobre el central Walker Zimmerman.

Poco después fue Paul Arriola quien, con su 1,70m de estatura, se elevó por encima de los centrales panameños para peinar la pelota a la escuadra.

Sin tiempo para la reacción panameña, el joven punta Jesús Ferreira, nacido en Colombia, puso el 3-0 al alcanzar un rechace en el área rival y remachar a placer.

Panamá se fue al descanso totalmente noqueada con el cuarto gol estadounidense, anotado de nuevo por Pulisic tras otro penal por manotazo de Godoy a Miles Robinson.

Pulisic completó su 'hat trick' esta vez con una espectacular diana en la que compensó un mal control en el área con un caño a Andrés Andrade y un remate cruzado inalcanzable para Luis Mejía.

Después de sostener varios enfrentamientos con jugadores panameños y ver una tarjeta amarilla, Pulisic fue sustituido en el minuto 71 entre una gran ovación del público del Explora Stadium.

En medio del festejo estadounidense, Aníbal Godoy logró el gol de consolación para Panamá al cabecear un centro de falta desde la derecha de Eric Davis.

gbv/ma