EEUU desmiente que negó visas a cubanos que se dirigen a la Cumbre de los Pueblos

La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo este viernes que "son falsas" las acusaciones de que negó la visa a 23 cubanos que quieren asistir a la Cumbre de los Pueblos en junio en California.

"Las acusaciones de que negamos injustamente los visados para la Cumbre de los Pueblos son falsas", dijo la sede diplomática en su cuenta de Twitter.

Pero explicó que los solicitantes deben acudir a un consulado estadounidense fuera de la isla.

Como el consulado estadounidense en La Habana ha sido reabierto limitadamente desde el 3 de marzo pasado, "las citas de visado de no inmigrante solo están disponibles en circunstancias muy limitadas", precisó.

Ello implica que "los cubanos que busquen otras citas de visado de no inmigrante deben solicitarlas en una embajada o consulado de EEUU fuera de Cuba".

El jueves, el diario oficial Granma había informado que "el gobierno de los Estados Unidos negó la visa a 23 cubanos que participarían en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio en los Ángeles, California, sesionando de forma paralela con la IX Cumbre de las Américas".

La embajada y el consulado de Washington en La Habana fueron cerrados por el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump en septiembre de 2017, alegando "ataques sónicos" que afectaron la salud de sus diplomáticos.

Desde entonces, los cubanos aspirantes a una visa de inmigrante como parte del programa de reunificación familiar estadounidense debieron solicitarla en las embajadas norteamericanas en otros países, fundamentalmente en Guyana, gestión que resulta onerosa económicamente para muchos.

Cuba y Estados Unidos suscribieron en 1994-95 acuerdos migratorios que establecen, entre otros puntos, la entrega de 20.000 visas anuales para emigrantes cubanos, paralizada desde 2017.

Varios funcionarios estadounidenses han dicho que las invitaciones para la Cumbre de las Américas aún no se han entregado, pero también han sugerido que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados por no cumplir estándares democráticos.

Esa posición ha generado protestas y los gobiernos de la comunidad Caribe, México, Bolivia y Guatemala anunciaron que no asistirían si se mantiene esa exclusión.

Cuba fue invitada y asistió a la séptima (Panamá, 2015) y octava (Lima 2018) Cumbres de las Américas.

