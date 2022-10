EEUU descarta reactivación de acuerdo con Irán "en un futuro cercano"

Estados Unidos descartó el jueves cualquier reactivación inminente del acuerdo nuclear con Irán y emitió una evaluación pesimista de las conversaciones sobre el acuerdo de 2015, conocido como JCPOA, estancadas durante mucho tiempo.

"No es que no queramos que se vuelva a implementar el JCPOA, por supuesto que lo queremos. Simplemente no estamos en una posición en la que (...) ese sea un resultado probable en un futuro cercano", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

