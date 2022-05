EEUU atenúa la presión sobre Venezuela para promover el diálogo político

Estados Unidos anunció el martes que atenuará algunas sanciones contra Venezuela, incluida una vinculada a la petrolera Chevron, como un gesto para impulsar la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición respaldada por Washington, que prevé inminente.

La decisión está "vinculada a un acuerdo entre ambas partes para reanudar las negociaciones" en Ciudad de México para encontrar una solución a la crisis política venezolana, "que deberían anunciar muy pronto", según un alto funcionario de la administración de Joe Biden.

El "alivio de sanciones" se refiere sobre todo a una "licencia limitada" otorgada a la estadounidense Chevron en el contexto del embargo al crudo venezolano, que Washington aplica a Caracas desde 2019 con la esperanza de sacar del poder a Maduro, cuya reelección desconoce por considerarla resultado de un proceso fraudulento.

La exención "autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela" pero "no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con (la petrolera estatal venezolana) PDVSA", explicó el responsable estadounidense bajo condición de anonimato.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, afirmó en Twitter que se "ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela", pero insistió en que no es suficiente.

"Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo", sostuvo.

El alto funcionario estadounidense dijo que próximamente se anunciaría "otra medida".

"Ninguno de estos alivios de presión conduciría a un aumento de ingresos para el régimen", aseguró sin embargo.

Según reportes de prensa, Estados Unidos eliminaría de su lista de personas sancionadas a Carlos Erik Malpica Flores, un sobrino de la primera dama de Venezuela y exfuncionario de alto rango de PDVSA.

La presión sobre Caracas se aflojó "a pedido del gobierno interino" de Venezuela encabezado por el opositor Juan Guaidó, que Estados Unidos reconoce como presidente legítimo desde enero de 2019, cuando Maduro asumió un segundo mandato hasta 2025, según el responsable estadounidense.

El gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que agrupa a la oposición, iniciaron a mediados de agosto conversaciones en México con miras a superar la aguda crisis política, económica y humanitaria del país.

Las pláticas están estancadas desde octubre, cuando Maduro las suspendió tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, acusado de ser su testaferro.

Pero en marzo una sorpresiva visita de emisarios de Biden a Caracas llevó a la liberación de dos estadounidenses detenidos en Venezuela y a la promesa de reiniciar las conversaciones.

Este viaje se produjo luego de que Estados Unidos prohibiera las importaciones de petróleo ruso por la invasión rusa de Ucrania.

Pero el funcionario estadounidense negó que las medidas anunciadas el martes tengan relación con "los precios del petróleo".

La Plataforma Unitaria aclaró que no solicitó a Washington la flexibilización de sanciones individuales, que hasta ahora no fueron reveladas.

En un comunicado pidió además una fecha y agenda para retomar las conversaciones en México.

La decisión sobre Venezuela se conoce un día después de que Washington levantara una serie de restricciones a Cuba, y en medio de tensionespor la IX Cumbre de las Américas, de la que Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, y que México y otros países de la región amenazaron con boicotear si hay países excluidos.

La Casa Blanca no comunicó aún la lista de invitados, pero el jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, afirmó días atrás que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes por considerar que no respetan los preceptos democráticos.

El alto funcionario descartó que la flexibilización de las sanciones tenga que ver con los comentarios del presidente de México.

"Nuestro enfoque ha sido apoyar al gobierno interino y a la Plataforma Unitaria para lograr que el régimen tome medidas para lograr elecciones libres y justas, a través de negociaciones", afirmó.

Por eso, la política de sanciones se "calibrará" para reducir la presión en caso de avances hacia la restauración democrática, o incrementarla si el proceso se descarrila.

Pero la estrategia genera tensiones políticas internas.

"Darle a Maduro un puñado de dádivas inmerecidas para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso", opinó Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado e influyente miembro del Partido Demócrata de Biden.

Su colega republicano, Marco Rubio, acusó a Biden de "apaciguar" dictadores y cuestionó que "los simpatizantes marxistas de la administración Biden dirijan la política exterior de Estados Unidos".

Dieciocho legisladores demócratas del ala izquierda del partido pidieron la semana pasada a Biden levantar las sanciones contra Venezuela y continuar dialogando con Maduro.

fff-ad/gm