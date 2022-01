Durant y Doncic de gala en la NBA en la noche del regreso de Kyrie Irving

Los astros Kevin Durant y el esloveno Luka Doncic se lucieron en la NBA este miércoles para encaminar las victorias de sus respectivos equipos en una noche marcada por el debut de Kyrie Irving tras meses inactivo por no estar vacunado.

Con una remontada en el último cuarto -que ganaron 35 a 20- los Brooklyn Nets vencieron a los anfitriones Indiana Pacers 129-121, gracias a la friolera de 39 puntos, ocho rebotes y siete asistencias del estelar alero Durant.

Otro astro que ayudó a la victoria de los Nets fue Kyrie Irving, quien anotó 22 puntos y provocó un gran repunte del equipo en la segunda mitad en su debut en la temporada.

Irving no es elegible para jugar partidos en casa porque no está vacunado como lo exige la ciudad de Nueva York, y los Nets habían decidido no permitirle jugar partidos fuera de casa durante la mayor parte de la temporada.

pero cambiaron de opinión el mes pasado y se alegraron de haberlo dejado ahora en los juegos de visitantes.

Irving los ayudó a recuperarse de un déficit de 19 puntos en el último cuarto. El base jugó 32 minutos y Brooklyn rompió una racha de tres derrotas consecutivas.

El pívot Domantas Sabonis terminó con un triple-doble de 32 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias para los Pacers, que han perdido seis encuentros seguidos.

Lance Stephenson, quien tuvo dos temporadas anteriores con los Pacers, anotó 30 en su primer juego en casa con Indiana luego de firmar un contrato de 10 días.

Stephenson deleitó al público local al anotar los últimos 20 puntos para los Pacers en el primer cuarto cuando Indiana tomó una ventaja de 37-32. Se trata de un récord de anotación para un jugador de los Pacers en el primer cuarto.

Los de Indiana dispararon para un 62% para tomar una ventaja de 73-60 en el medio tiempo, pero terminarían sucumbiendo frente a los Nets.

En Dallas, el esloveno Luka Doncic anotó 26 puntos en la victoria de los Mavericks frente al mejor equipo de la NBA esta temporada, los Golden State Warriors de Stephen Curry, con marcador de 99-82.

Pero el base esloveno compartió protagonismo con la leyenda alemana de Dallas, Dirk Nowitzki, cuyo dorsal fue retirado en una ceremonia en la que se elevó su número 41 hasta el techo.

Golden State ofreció su tributo a Nowitzki en un video durante un tiempo fuera del tercer cuarto. Hubo mensajes grabados de Curry, Klay Thompson, Kevon Looney, Andre Iguodala y Draymond Green, quienes bromearon con el alemán.

Dallas encadenó por primera vez cuatro victorias consecutivas, hito que consiguió con el tercer juego consecutivo de Doncic tras diez encuentros de ausencia por problemas en el tobillo izquierdo y la rodilla y un positivo de covid-19.

Los Mavericks tuvieron la asuencia del letón Kristaps Porzingis, quien cumplió con los protocolos de salud y seguridad del covid.

Doncic, la sensación de 22 años de Dallas, jugó agresivamente y acertó 10 de 12 en tiros libres con ocho asistencias y siete rebotes.

Por su parte, Curry venía de su peor noche en la efectividad de la temporada y no fue mucho mejor en esta ocasión pues convirtió apenas 5 de 24 tiros de campo, incluido 1 de 9 en triples, para terminar con apenas 14 puntos.

Después de fallar los cinco intentos desde lo profundo antes del medio tiempo, Curry tuvo una jornada baja en puntos. Su compañero Andrew Wiggins anotó 17 puntos para Golden State.

Con balance de 29-8, los Warriors ahora empataron con los Phoenix Suns con el mejor récord de la NBA.

Jalen Brunson terminó con 15 puntos por los Warriors, que dispararon para un 18%, el peor de la temporada.

- Resultados del miércoles en la NBA:

Philadelphia a Orlando 116-106

Charlotte a Detroit 140-111

Dallas a Golden State 99-82

Toronto a Milwaukee 117-111

Houston a Washington 114-111

San Antonio a Boston 99-97

Brooklyn a Indiana 129-121

Minnesota a Oklahoma City 98-90

Utah a Denver 115-109

Atlanta a Sacramento 108-102

Miami a Portland 115-109

