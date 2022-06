Duplantis domina en Oslo a pesar de la lluvia

A pesar de condiciones meteorológicas difíciles, el vigente campeón olímpico y plusmarquista mundial del salto con garrocha Armand Duplantis mejoró ligeramente la mejor marca del año al aire libre, venciendo con 6,02 metros, este jueves en la reunión de la Liga de Diamante de Oslo.

Bajo una lluvia intermitente, Duplantis superó la barra de 6,02 metros en el primer intento, antes de fallar con la de 6,10 metros. Su mejor salto de la temporada al aire libre era de 6,01 metros hasta ahora.

Antes, Duplantis (22 años) tuvo un susto en el concurso al no poder superar la barra de 5,92 metros más que en el tercer y último intento.

"Me sentí bien saltando, a pesar de que fue un día algo agitado, con la lluvia que iba y venía. Era algo cansado gestionarlo, así que estoy satisfecho con mis 6,02 metros. Me sentía bien. La competición fue larga, ya no tenía energía en las piernas, pero el público me transmitió su energía", declaró 'Mondo' al término de la prueba.

El estadounidense Sam Kendricks, que debía iniciar su temporada internacional en esta reunión, fue baja de última hora por dolor en una rodilla.

La clasificación de Kendricks para el Mundial de Eugene (Estados Unidos) de dentro de un mes (15-24 de julio) está asegurada por su estatus de vigente doble campeón mundial (2017 y 2019), pero su estado de forma genera muchos interrogantes. En principio se espera su participación en la reunión de París, también de la Liga de Diamante, este sábado.

En Oslo, Duplantis quedó por delante de dos saltadores noruegos, Sondre Guttormsen y Pal Haugen Lillefosse, que saltaron 5,80 metros.

El brasileño Thiago Braz, campeón olímpico en Rio-2016 y bronce olímpico en Tokio-2020, fue apenas sexto, con 5,60 metros.

El oro mundial al aire libre, al que aspira en Eugene, es el único gran metal que falta en el palmarés de Duplantis, gran prodigio del salto con garrocha.

Tiene el récord mundial con 6,20 metros, conseguido bajo techo el pasado marzo para llevarse el título mundial 'indoor' en Belgrado.

En ausencia del ídolo local Karsten Warholm, la estrella de los 400 metros vallas, la victoria en esa prueba fue para el brasileño Alison Dos Santos (47.26).

El público noruego se centró en celebrar el éxito de otra de sus figuras, Jakob Ingebrigtsen, que venció en la milla, una prueba no olímpica pero histórica en el atletismo, aproximándose a 14 centésimas del récord de Europa, que está en pie desde hace 35 años (3:46.46 contra 3:46.32, que logró el británico Steve Cram en 1985).

En los 110 metros vallas, cuatro días después de haber corrido en 12.84 y haberse aproximado a cuatro centésimas del récord del mundo en Nueva York, el estadounidense Devon Allen se impuso con un tiempo de 13.22.

El canadiense Andre De Grasse, bronce olímpico de 100 metros, venció en la línea recta con un crono de 10.05, el mejor que logra esta temporada. El campeón olímpico de 200 metros está igualmente entre los atletas previstos para la reunión de París, este sábado en el estadio de Charlety.

es/dr