DT Fabián Bustos se despide de Barcelona con victoria en torneo de Ecuador

El argentino Fabián Bustos, nuevo estratega del popular Santos de Brasil, se despidió el sábado del ecuatoriano Barcelona con un agónico triunfo por 1-0 ante Técnico Universitario, por la segunda fecha de la etapa inicial del torneo de Ecuador.

El 'Toro' Bustos fue homenajeado previo al partido del elenco 'torero', al que condujo a la corona del certamen nacional de 2020 y hasta las semifinales de la Libertadores de 2021.

"Barcelona me hizo mejor entrenador", dijo el timonel el viernes a la prensa, añadiendo que "me llevo un montón de cosas buenas. Si me quedo con una, es el aliento de la gente, el estadio lleno hacía que se me erizara la piel".

"Fabián queda en la historia de Barcelona y se va por la puerta grande, seguro lo extrañaremos", manifestó a su vez el presidente del club canario, Alfaro Moreno.

El 'Peixe', que jugará la Copa Sudamericana-2022, anunció el mismo viernes que Bustos remplazará al brasileño Rabio Cerilla.

Entretanto, el argentino Jorge Célico dejará de colaborar con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a la que se vinculó en 2017, para asumir la dirección del cuadro barcelonista, según la prensa nacional.

Célico estuvo al frente de la selección Sub-20 que conquistó el título del Sudamericano de la categoría en Chile-2019 y que se ubicó tercera en el Mundial de Polonia de ese mismo año.

Con la victoria lograda con gol del uruguayo Gonzalo Mastriani, a los 90+1 minutos, Barcelona pasó a liderar de manera momentánea la clasificación con 6 puntos.

En la fecha, que se inició el viernes y se prolongará hasta el lunes, Deportivo Cuenca venció por 2-0 a Liga de Quito, Aucas goleó por 3-0 a Delfín y Universidad Católica igualó 1-1 con Guayaquil City, al que pudo vencer de no errar un penal su delantero panameño Ismael Díaz.

El domingo se disputarán los cotejos Gualaceo-Cumbayá, 9 de Octubre-Mushuc Runa e Independiente del Valle-Emelec, y el lunes Macará-Orense.

Clasificación:

- Pts J G E P Gf Gc

1. Barcelona 6 2 2 0 0 2 0

2. Aucas 4 2 1 1 0 4 1

. Guayaquil City 4 2 1 1 0 4 1

4. Católica 4 2 1 1 0 3 2

5. Emelec 3 1 1 0 0 4 0

6. Independiente 3 1 1 0 0 1 0

7. Técnico 3 2 1 0 1 2 2

8. Deportivo Cuenca 3 2 1 0 1 2 3

. Liga de Quito 3 2 1 0 1 1 2

10. Orense 1 1 0 1 0 1 1

11. 9 de Octubre 0 1 0 0 1 1 2

. Mushuc Runa 0 1 0 0 1 1 2

. Gualaceo 0 1 0 0 1 0 1

. Cumbayá 0 1 0 0 1 0 1

15. Delfín 0 2 0 0 2 0 4

. Macará 0 1 0 0 1 0 4

sp/llu