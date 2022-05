Draghi pide "esfuerzo" de EEUU y Rusia para una "mesa de paz" sobre Ucrania

El primer ministro italiano, Mario Draghi, pidió el miércoles en Washington que Estados Unidos y Rusia acepten sentarse a la misma "mesa para la paz", para encontrar una salida a la guerra liderada por Moscú en Ucrania.

"Hay que hacer un esfuerzo para sentarse a la mesa" de negociaciones "y es un esfuerzo que deben hacer todos los aliados, pero en particular, por supuesto, Rusia y Estados Unidos", dijo Draghi a los periodistas, al día siguiente de una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden.

"Se necesita una mesa con todos, Ucrania es sin dudas el actor principal en esta mesa", porque "debemos evitar la sospecha" de una "paz impuesta, una paz organizada por Estados Unidos, los europeos o los rusos pero que no sea aceptable para los ucranianos", insistió.

El gobierno Biden, que estuvo muy involucrado en la búsqueda de soluciones diplomáticas con Moscú antes del conflicto, no ha tenido casi ningún contacto de alto nivel con Rusia desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Y repite que no considera involucrarse directamente en las negociaciones mientras no haya una desescalada rusa.

Draghi, por el contrario, abogó por un relanzamiento del diálogo con los estadounidenses y consideró que para eso era necesario "reanudar e intensificar los contactos a todos los niveles".

Pese a que en Washington se habla cada vez más de una "derrota estratégica" del presidente ruso Vladimir Putin --a quien Biden consideró un "carnicero" y "genocida"--, el jefe del gobierno italiano consideró que "no hay que olvidar, porque eso es imposible, pero sí mirar hacia el futuro".

También expresó sus reservas sobre la oposición de Estados Unidos a la presencia de Putin en la próxima cumbre del G20, que se celebrará en noviembre en Indonesia.

"Por un lado, todos tenemos la tentación de no sentarnos a la misma mesa con Putin. Pero, por otro lado, el hecho es que el resto del mundo estará alrededor de esta mesa, y levantarse significa abandonar al resto del mundo", argumentó Draghi.

Según él, "a la luz de la necesidad de construir una mesa para la paz, se necesita reflexionar un poco" antes de anunciar un boicot.

