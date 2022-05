Donnarumma no cree en una segunda temporada de cohabitación con Navas en el PSG

El portero italiano Gianluigi Donnarumma, 23 años, no cree que vaya a vivir una segunda temporada de cohabitación con el arquero costarricense Keylor Navas en el París SG y piensa que el club francés se decantará por uno de los dos, aseguró este jueves en una entrevista a la AFP.

Pregunta: Acaba de ganar la liga francesa, ¿qué siente?

R: "Es bonito, es mi primer título de campeón y estoy muy contento. Es además mi primer título con la camiseta del París Saint-Germain. Estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran club, muy ambicioso, que siempre aspira a lo máximo".

P: Llegó como mejor jugador de la Eurocopa, ¿notó una presión particular?

R: "Presión no. El inicio no fue fácil, porque era mi primera vez fuera de Italia, en un nuevo club, una nueva ciudad. Pero noto una gran familia detrás mío, un gran club, el recibimiento fue fantástico y todo eso lo hizo más fácil para mí".

P: ¿Qué nota se daría por la temporada?

R: "No ha sido una temporada fácil... digamos un 7 (sobre 10). Sé que puedo dar más, no he jugado tantos partidos, la mitad solo, no ha sido fácil. En las condiciones que he vivido no he podido dar el máximo, pero estoy convencido que puedo dar mucho más para este equipo y reste club".

P: ¿Cómo ha vivido la competencia con Keylor Navas?

R: "Tengo muy buena relación con Keylor, ambos somos buenos tipos, entendemos nuestra situación, pero ha sido duro, para él y para mí, pero digamos que lo hemos gestionado bien, con todo el equipo y sobre todo entre nosotros dos".

P: ¿Y si debe pasar otra temporada así, compartiendo la titularidad?

R: "No, creo que seguramente no ocurrirá así, porque pienso que el club hará una elección".

P: Usted tiene contrato hasta 2026. ¿Quiere quedarse la próxima temporada?

R: "Sí, por supuesto".

P: ¿Cuál es su versión de lo que ocurrió en el primer gol de Benzema en Madrid que supuso el inicio de la remontada del equipo español en Champions?

R: "El gol no debería haber sido válido, pero hubiésemos tenido que controlar mejor la situación. Quedamos muy decepcionados, como todos los aficionados, pero hay que mirar hacia adelante. Deseamos volver a jugar la Liga de Campeones para tratar de ganarla".

P: "¿Pero se siente culpable?

R: "No, en absoluto, sabemos qué pasó y no me siento culpable de nada. Pero lo pasado, pasado está y no se puede volver atrás".

P: Otro momento difícil de la temporada fue la no clasificación de Italia para el Mundial...

R: "Eso fue duro, muy duro (suspiros) Los días siguientes fueron muy duros, pero como acabo de decir no se puede volver atrás. Hicimos una Eurocopa que pasará a la historia, hicimos algo increíble (lograr el título), pero Italia debe ir al Mundial y lamentablemente no lo logramos".

P: ¿Cuáles son sus objetivos personales para el año próximo?

R: "No tengo objetivos personales, solo colectivos. Es el equipo el que debe ganar, debemos hacerlo juntos y entonces los premios individuales llegarán. Lo primero que hay que hacer es dar todo por esta camiseta".

P: ¿Seguirá Kylian Mbappé en el PSG?

R: "No sé nada, no hablamos de eso. Es su decisión y la tomará con gran serenidad. Estaré contento si se queda, como todos mis compañeros, pero él tomará la decisión con su familia y decidirá lo mejor para él".

